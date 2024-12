Brighton : mais où est passé Evan Ferguson, la pépite à plus de 100 M€ ?

Il y a encore quelques mois, la presse anglaise s’enflammait pour ce qu’elle appelait alors la nouvelle sensation de Premier League. Evan Ferguson venait de passer les six derniers mois de la saison 2022/2023 à la pointe de l’attaque de Brighton avec une certaine réussite (6 buts en 19 rencontres de Premier League). Son physique imposant, son jeu de corps et son sens du but impressionnent alors qu’il est seulement âgé de 18 ans. Pour certains observateurs, il rappelle même un certain Erling Haaland. Les premières rumeurs d’un possible départ vers un très gros club anglais circulent vite. Il est même question d’un transfert invraisemblable à 140 M€ !

L’Irlandais est finalement resté à Brighton pour mieux enchaîner à la rentrée suivante et toujours sous la houlette de Roberto De Zerbi. Un but dès la première journée, puis un triplé à la 4e face à Newcastle, il semblait reparti de plus belle. Les Seagulls l’ont même prolongé en décembre 2023 jusqu’en 2029 afin de le verrouiller et de s’assurer une très probable énorme entrée d’argent quand son transfert viendra. Car il viendra. C’est pourtant à cette période que la digestion des premiers mois emballants se faisait plus délicate. Son but en FA Cup fin janvier marque la fin d’une première disette de 9 rencontres.

La crise de croissance

Le pire est encore à venir. À partir de l’hiver, Ferguson marque le pas. Son temps de jeu faiblit logiquement et il finit par manquer les deux derniers mois de la saison en raison d’une vilaine blessure à la cheville. Sa courbe de croissance stagne mais pas sa cote sur le marché des transferts. En un an à compter de la période post-Coupe du monde, la valeur du joueur est passée de 1 à 65 M€ sur Transfermarkt, soit une progression de 6400 % ! Son talent n’a pas disparu aussi vite qu’il est apparu bien sûr. Chelsea est toujours sur le coup et réfléchit à une offre de 116 M€ au mercato d’hiver 2024.

Néanmoins, les rumeurs sur son avenir se font moins nombreuses, notamment parce qu’il est blessé. Seul Manchester United fait part de ses intérêts sans que cela aille plus loin. L’opération à la cheville de l’international irlandais lui coûte la pré-saison avec cette fois un nouvel entraîneur à la tête de Brighton. À 31 ans seulement, Fabian Hürzeler prend la suite de Roberto De Zerbi. Entre son retour à la compétition tardif et les premiers bons résultats obtenus par l’entraîneur suisse, Ferguson est relégué sur le banc et peine même à entrer en jeu. Welbeck, Mitoma, Rutter, Minteh ou encore Joao Pedro ont tous un temps d’avance sur lui.

Dépassé par la hiérarchie à Brighton

« Il n’a pas besoin de me montrer ce qu’il peut faire, car je connais déjà son potentiel. J’ai vu beaucoup de matchs dans le passé pour Brighton », assurait le jeune technicien en septembre, conscient que le cas de l’attaquant pouvait rapidement devenir un problème. «C’est un excellent finisseur dans la surface. Il a tout ce qu’il faut pour être un attaquant, donc pour moi, il est important qu’il s’intègre dans notre style de jeu, qu’il suive nos principes. Il doit faire son travail sur le terrain : avec et sans possession. Il doit aider l’équipe et ensuite il aura un grand impact sur notre jeu, c’est sûr. »

Mais le gamin de 20 ans a manqué l’opportunité offerte par son coach. Sa seule titularisation de la saison contre Newcastle à la mi-octobre s’est soldée par une prestation franchement ratée. Après 1h passée sur le terrain et sans la moindre frappe tentée, il a dû céder sa place. « Le match n’a pas été facile pour lui, mais j’aime la façon dont il a défendu. La façon dont il a travaillé pour l’équipe était impressionnante. C’est un point très positif et c’est aussi ce que je lui donne comme retour », défendait Hürzeler qui concluait par des paroles prophétiques. « Nous devons lui redonner confiance après sa longue blessure et je suis sûr qu’il retrouvera bientôt sa meilleure forme. »

Un départ à prévoir cet hiver

Le week-end suivant, l’avant-centre marquait son unique but de la saison dix minutes après son entrée en jeu contre Wolverhampton. Il levait pour la première fois les bras en club depuis… 33 matchs. Cette joie fut de courte durée car sur les 4 rencontres suivantes de Premier League, Hürzeler ne lui accordait que 17 petites minutes de jeu. Cette situation ne peut plus durer. Après avoir été sondé pour un transfert à plus de 100 M€, Brighton ouvrira cette fois la porte pour un prêt d’après The Athletic. Avec seulement 269 minutes de jeu reparties en 10 matchs toutes compétitions confondues (1 but) cette saison, Ferguson doit quitter les Seagulls mais bien pour se relancer, pas pour atteindre les sommets promis il n’y a pas si longtemps.