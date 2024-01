Chelsea suit une piste à 116 millions d’euros

Habitué à sortir le chéquier au cours des dernières périodes de transferts, Chelsea se prépare à renouveler cette opération. Dixième de Premier League, les dirigeants de l’écurie anglaise veulent mettre à disposition de Mauricio Pochettino tous les ingrédients nécessaires pour remonter la pente. En quête d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif, l’équipe londonienne a coché le nom d’Evan Ferguson (19 ans) au poste d’avant-centre.

Le joueur de Brighton, auteur de six buts et une passe décisive en 18 matchs de Premier League cette saison (11 titularisations), figure parmi les meilleurs espoirs du championnat anglais. Si la piste est sérieuse, c’est le montant qui affole les compteurs. Selon The Standard. Chelsea serait prêt à mettre 100 millions de livres sur la table, soit près de 116 millions d’euros pour s’offrir les services de l’international irlandais (huit sélections). Une somme astronomique s’expliquant en partie par la récente prolongation de contrat jusqu’en 2029 de Ferguson avec Brighton. Les Seagulls ne sont d’ailleurs pas pressés de voir partir leur joyau, et ne veulent pas céder leur attaquant cet hiver.