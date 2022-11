CdM 2022, EdF : Ousmane Dembélé dévoile ce que lui demande Didier Deschamps

La suite après cette publicité

C'est un homme nouveau. En club, mais aussi en sélection. Après plusieurs années marquées par des prestations irrégulières, Ousmane Dembélé a enfin trouvé son rythme de croisière cette saison. Egalement titulaire majeur en Bleu pendant cette Coupe du Monde 2022, il s'est exprimé sur ce que lui demande le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse ce mercredi.

« Le coach me demande de prendre les un contre un, d'apporter du danger. Quand Antoine écarte un peu plus, je rentre dans l'axe. Le coach me demande toujours d'apporter des occasions », a expliqué l'ailier droit, en confiance sous les ordres de DD comme avec Xavi à Barcelone.