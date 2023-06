PSG : Serge Aurier estime avoir été victime d’injustices par Laurent Blanc

La suite après cette publicité

La relation entre Serge Aurier et Laurent Blanc risque de passer du froid au polaire. Plus de 7 ans après l’épisode de sa célèbre sortie sur Périscope où il avait tiré à boulet rouge sur son entraîneur de l’époque, l’international ivoirien s’est de nouveau exprimé sur le champion du monde 1998. En se prêtant au jeu du question réponse du youtubeur OuiHustle, l’actuel joueur de Nottingham Forest a en effet révélé avoir été victime d’injustices lorsqu’il était encore joueur du PSG, notamment lors des trêves internationales.

«Je me souviens à l’époque, je prends mon avion comme tout le monde quand je vais jouer en Afrique. J’arrive là-bas, je fais 6h d’avion, je joue en déplacement dans des terrains pas possibles, rembobine l’Ivoirien champion d’Afrique en 2015. Je reviens, les mecs qui sont allés jouer en Amérique du Sud, on est arrivé en même temps, le même jour… Moi je me repose pas… mais eux sont amenés à se reposer. Et quand je pose la question, on me dit ‘c’est comme ça.’ Et il y en a eu plein des injustices comme ça.»

À lire

Le PSG veut faire le gros coup Ilkay Gündogan !