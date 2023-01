Deux cadors anglais se livrent une guerre pour Marcel Sabitzer !

La suite après cette publicité

C’est un mercato hivernal très intéressant qu’a réalisé le Bayern Munich. Compensant les longues absences de Lucas Hernandez, Manuel Neuer et Noussair Mazraoui par Daley Blind, Yann Sommer et Joao Cancelo, le club bavarois a su mettre en place ses idées sur le mercato. Recrutant d’ailleurs librement Konrad Laimer en vue de la saison prochaine, le Bayern Munich va encore renforcer un milieu de terrain composé de Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch et Marcel Sabitzer. Une grosse concurrence qui pourrait d’ailleurs pousser ce dernier au départ.

Connaissant une saison dernière compliquée, le joueur autrichien de 28 ans s’était pourtant relancé en début d’exercice. Plus performant, l’ancien du RB Leizpig a disputé 24 rencontres (1 but et 1 offrande) pour un temps de jeu quasi équivalent à toute la saison dernière. S’il ne s’est pas fait une place de titulaire pour autant, il débute plus souvent les rencontres depuis l’été dernier qu’auparavant. Malgré tout, difficile pour lui de se frayer durablement une place face aux indéboulonnables Joshua Kimmich et Leon Goretzka.

Manchester United a l’avantage

Un départ est donc ouvert pour le joueur et cela tombe bien, la fin du mercato hivernale pourrait faire bouger les choses pour le natif de Wels. Celui qui compte 68 capes et 12 buts avec l’Autriche dispose d’une belle cote en Angleterre. Suivi il y a quelques années par le Tottenham de José Mourinho, il voit une autre équipe londonienne lui faire la cour. Selon Sky Sport Germany, Chelsea est en pourparlers avec le Bayern Munich pour Marcel Sabitzer au même titre que Manchester United.

Les Blues pensent à lui pour compenser le départ probable de Jorginho à Arsenal tandis que les Red Devils veulent un remplaçant à Christian Eriksen qui est blessé. Absent ce mardi de l’entraînement, Marcel Sabitzer risque donc de filer à l’anglaise en cette fin de mercato et pour Bild c’est Manchester United qui aurait l’avantage dans ce dossier. L’équipe d’Erik ten Hag souhaiterait obtenir un prêt du joueur autrichien selon Sport 1. Les prochaines heures vont faire l’objet d’une rude bataille entre deux clubs qui veulent se renforcer dans l’entrejeu.