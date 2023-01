Le Bayern Munich tient déjà sa première recrue estivale

La suite après cette publicité

C’est peu de dire que l’effectif du Bayern Munich risque de grandement bouger cet hiver et l’été prochain. Entre les blessés et les envies d’ailleurs de mal de joueurs (Pavard, Davies, De Ligt notamment), la maison bavaroise se prépare aux secousses. Ce n’est pas vraiment dans les habitudes du club allemand de tout chambouler dans son effectif et de miser de grosses sommes d’argent sur de nouvelles recrues, mais il faut bien s’adapter à la modernité du monde du ballon rond.

En réalité, les choses ont déjà commencé à bouger. Daley Blind a rejoint l’effectif en signant un contrat de six mois. Il s’agit ensuite de trouver un gardien pour pallier le forfait de Manuel Neuer sur la seconde partie de saison. Yann Sommer semble avoir battu les autres candidats. À la recherche d’un avant-centre de premier plan pour l’an prochain, et alors que Mané est toujours blessé, il faut aussi gérer la prolongation d’Eric Maxim Choupo-Moting qui sera plus compliquée que prévu.

Laimer va signer jusqu’en 2027

En parlant de saison prochaine, la direction s’est déjà mise au travail, bouclant une première recrue. D’après les informations de Sky en Allemagne, le rekordmeister s’est mis d’accord avec Konrad Laimer. Le milieu de terrain, dont le contrat avec le RB Leipzig s’achève en juin prochain, va signer un bail jusqu’en 2027. Il ne manque plus que la visite médicale et la signature. L’Autrichien de 24 ans va donc devenir la première recrue estivale du club. C’est déjà un dossier de fait, une spécialité presque devenue maison de faire signer des milieux de terrain pour la saison suivante.

Dès le mois de janvier 2018, Leon Goretzka avait rejoint le Bayern libre pour l’été d’après. Avec Laimer (25 ans), c’est un renfort de poids qui concurrencera un secteur déjà fourni (Kimmich, Sabitzer, Goretzka, Gravenberch). L’ancien de Salzbourg débarquera en Bavière au bout de la 3e tentative puisque le Bayern avait déjà essayé de l’attirer par le passé. En 2021, c’est finalement Sabitzer qui lui avait été préféré, puis en 2022, Lepizig demandait trop d’argent. Il viendra finalement libre. Comme quoi, ça valait le coup d’attendre.