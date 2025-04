Le coup de gueule de Thibaut Courtois contre les stars individualistes du Real Madrid

Comme ses coéquipiers, Thibaut Courtois l’avait mauvaise ce soir après l’élimination du Real Madrid en 1/4 de finale de Ligue des Champions face à Arsenal (1-2, 1-5 au cumulé). Mais lui n’a pas mis de gants au moment d’évoquer la prestation collective des Merengues sur cette double confrontation. Après avoir pris la foudre au match aller, les Madrilènes n’ont pas montré le visage qu’on attendait d’eux pour créer l’exploit comme ils en ont pourtant le secret.

La suite après cette publicité

«Arsenal était meilleur que nous, c’est pour ça qu’ils ont gagné, a d’abord reconnu le Belge en zone mixte, avant de critiquer ouvertement le jeu de son équipe. Il faut l’accepter. C’est une équipe qui défend bien, qui est bien organisée, qui presse bien, et c’est difficile de trouver des espaces. Nous, on centre beaucoup, mais cette année en attaque, on n’a pas Joselu, un attaquant né. Au lieu de centrer, on aurait peut-être dû jouer au football.»

La suite après cette publicité

Il pointe du doigt certaines attitudes

Au delà du simple aspect tactique, ce sont aussi les attitudes de certains joueurs qui ont contrarié Thibaut Courtois. Après avoir maintenu son équipe en vie sur le penalty de Saka en première période, le Belge a vu le but se refuser à ses coéquipiers, parfois trop tentés par l’idée de faire la différence en solitaire. «On ne peut pas toujours s’attendre à ce que les quatre attaquants dribblent trois joueurs et marquent un but magnifique. En tant qu’équipe, on doit mieux attaquer et mieux défendre.»

«Il faut parfois faire preuve d’autocritique et tout analyser. Tout le monde doit le faire. J’ai l’impression que nous formons une équipe, mais des fois, on doit plus jouer en équipe, que de façon individuelle. S’ils doublent le marquage sur Vini ou Kylian, un deux contre un peut fonctionner une fois, mais pas cinq.» Le message est sans doute passé, et les coupables se reconaîtront.