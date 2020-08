LdC : la petite blague de Rudi Garcia sur Maxwel Cornet

La suite après cette publicité

Il a encore frappé ! Samedi soir, Maxwel Cornet a ouvert le score face à Manchester City, lors de la victoire 3 à 1. L'Ivoirien, auteur d'un très bon match, a donc de nouveau trouver le chemin des filets face aux Skyblues. Pour rappel, il avait déjà marqué trois buts en deux matches lors de la double confrontation en 2018-2019 contre les Mancuniens. Une véritable arme fatale pour Rudi Garcia.

Après la rencontre, l'entraîneur français était d'ailleurs en train de répondre à une question quand il a vu son joueur passer. Il l'a attrapé et a lâché au micro de RMC Sport : «on savait qu'on menait 1-0 avant que le match démarre, on savait que Maxwel Cornet allait marquer. C'est vraiment la victoire d'un groupe ce soir. On a manifesté, on s'est encouragé. Quand on joue à huis clos, la communication est importante».