Juventus : ça se bouscule pour Paulo Dybala !

Contre la Lazio ce lundi à 20h45, Paula Dybala (28 ans) disputera sa dernière rencontre à l'Allianz Stadium. Un dernier tour de piste dans l'antre turinois pour la Joya, auteur de 115 buts et 48 passes décisives en 291 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de la Juventus Turin. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant de l'Albiceleste a, en effet, d'ores et déjà annoncé son départ de la Vieille Dame à l'issue de la saison. Préférant placer Dusan Vlahovic comme homme de base pour son futur, la Juve a officiellement confirmé, le 21 mars dernier, qu’elle ne comptait pas conserver son numéro 10 argentin. Un divorce intervenant après sept ans de mariage et laissant désormais place à un large bal de prétendants.

«Dybala n'est plus au centre du projet Juve. Ses qualités n'ont jamais été discutées, mais d'autres choix ont été faits. Le marché des transferts de janvier a changé la structure technique de l'équipe. Le projet a subi quelques changements et une partie de ces changements concerne également Dybala, qui n'a pas été prolongé aujourd'hui», déclarait, à ce titre, le PDG Maurizio Arrivabene. Annoncé, désormais, comme le grand favori pour s'offrir l'ancien buteur de Palerme, l'Inter Milan va malgré tout devoir se méfier de la concurrence. Le Corriere dello Sport révèle d'ailleurs, ce samedi, que l'AS Roma serait également intéressée par le gamin de Laguna Larga.

L'AS Roma entre dans la danse, la Premier League à l'affût !

Convoité par de multiples écuries sur la scène européenne (Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester United, Newcaslte United, Tottenham, PSG), l'international argentin (32 sélections, 2 buts) aurait malgré tout une préférence pour son avenir, celle de rester en Italie et de rejoindre le club intériste. Convaincu que l’Inter lui proposera un meilleur challenge sportif, Dybala sait qu’il sera au cœur du projet même s’il touchera moins d’argent qu’à Turin. À Milan, il pourrait ainsi percevoir 6 M€ annuels + bonus jusqu’en 2026 alors qu’en octobre dernier, il s’était entendu avec la Juve sur les bases d’un contrat de 8 M€ annuels + 2 M€ de bonus (avant que la Juve fonce sur Vlahovic). Si toutes les planètes semblent donc parfaitement alignées entre les deux parties, aucun accord n'a actuellement été trouvé et aucune proposition n'a été faite comme le rapporte Sky Italia.

Une situation qui n'a pas échappé à José Mourinho, prêt à rafler la mise. Déterminé à s'offrir, librement, la Joya, le coach portugais devra malgré tout faire face à un obstacle de taille. Contrairement à la plupart de ses concurrents italiens ou étrangers, la Louve ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Une absence qui pourrait s'avérer préjudiciable puisque Paulo Dybala devrait a priori choisir un club lui permettant de participer à la C1. Une chose est sûre, tout s'accélère pour le buteur de la Vecchia Signora et la présence de son agent, Jorge Antun, à Londres pour écouter les propositions de Manchester United et Arsenal ne font que renforcer cette tendance. Reste désormais à savoir si cette tournée anglaise pourrait totalement changer la donne dans le dossier Dybala.