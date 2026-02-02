Menu Rechercher
OM : la story énigmatique d’Amir Murillo

Par Allan Brevi
La joie des Marseillais après la victoire contre l'OL @Maxppp
À quelques jours des huitièmes de finale de la Coupe de France face à Rennes, l’ambiance au sein du club marseillais reste particulièrement tendue. Roberto De Zerbi a sévèrement recadré Amir Murillo, pointé du doigt pour plusieurs erreurs ayant conduit à des buts ces dernières semaines. Le défenseur panaméen, désormais relégué en équipe réserve, serait invité à quitter le club avant ce soir.

Dans ce contexte, Murillo a publié sur son compte Instagram une story énigmatique laissant transparaître sa frustration : « quand il n’y a pas d’issue, il ne reste que toi. » Cette publication intervient après sa mise à l’écart, et semble refléter le climat électrique qui règne actuellement au sein du vestiaire de l’OM, où la pression monte à l’approche des rendez-vous cruciaux du club. L’avenir du joueur s’annonce loin de Marseille…

