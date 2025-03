Ligue 1 : Nice concède le nul dans les derniers instants face à Auxerre

Début de la 26e journée de Ligue 1 ce vendredi avec la rencontre entre Nice et Auxerre. Les Niçois, à domicile, espéraient conforter leur 3e place au classement en prenant les trois points. Une victoire aurait permis à la formation de Franck Haise de distancer de 5 unités Monaco, 4e, qui n’a pas encore joué. Il fallait donc montrer mieux que lors de la dernière journée face à l’OL (0-2). En face, une équipe d’Auxerre 11e au classement et qui restait sur un succès face à Reims.

La suite après cette publicité

Ce match débutait assez timidement avec très peu d’occasions d’un côté comme de l’autre. Les deux équipes ne parvenaient pas à se montrer un minimum dangereux et on commençait sérieusement à s’ennuyer dans les tribunes du stade de l’Allianz Riviera. La première occasion n’arrivait qu’à là 33e minute de jeu. Santamaria croyait ouvrir le score avec une frappe croisée proche de tromper Leon. Dans la foulée, Auxerre répondait avec un contre mal mené qui provoquait la colère d’Hamed Traoré Junior.

Auxerre arrache le nul

Ces deux premières occasions animaient un peu la suite de la rencontre puisque Nice se montrait, ensuite, plus pressant sur le but auxerrois. Et à force de pousser, Nice finissait par ouvrir le score par l’intermédiaire d’Evann Guessand. Le buteur niçois claquait un coup de casque puissant pour donner l’avantage aux siens dans ce match (1-0, 39e). Au retour des vestiaires, les Niçois manquaient le break avec Melvin Bard, par deux fois, qui voyait ses tirs passer juste à côté du but de Leon. Même son de cloche à l’heure de jeu avec cette fois, une triple occasion niçoise qui n’aboutissait pas.

La suite après cette publicité

On commençait alors à se dire qu’Auxerre allait finir par punir Nice surtout que Melvin Bard était exclu en fin de rencontre. Et à force de pousser en supériorité numérique, à force de mettre Bulka à contribution, ce qui devait arriver arriva. Dans le temps additionnel, Florian Ayé égalisait en fusillant Bulka (1-1, 90e+5). Avec ce nul arraché, l’OGC Nice reste 3e mais rate une grosse occasion de mettre la pression sur l’OM, qui se déplace sur la pelouse du PSG ce dimanche soir. Pour Auxerre, ce nul est plutôt miraculeux mais reste une belle opération comptable.