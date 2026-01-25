Menu Rechercher
Commenter 36
Ligue 1

LOSC : Olivier Giroud copieusement sifflé face à Strasbourg !

Par Tom Courel
1 min.
Giroud @Maxppp
Lille 1-4 Strasbourg

Le LOSC a complètement coulé ce dimanche soir à domicile face à Strasbourg (1-4). Une présentation catastrophique de la part des joueurs de Bruno Genesio, qui montre une nouvelle fois la faillite que traverse le club nordiste en janvier 2026. Par ailleurs, les supporters n’ont pas apprécié la rencontre d’un certain attaquant des Dogues, Olivier Giroud. Le buteur tricolore de 39 ans est sorti sous les sifflets à la suite d’une soirée plus que délicate, vivement à oublier.

La suite après cette publicité

Pourtant buteur face au Celta de Vigo en Ligue Europa cette semaine (2-1), le renard des surfaces n’a pas conquis son antre, ni son coach lors de ce rendez-vous synonyme de rattrapage. Remplacé par Felix Correia quelques minutes avant le coup de sifflet final, il a même baissé les yeux au moment de quitter la pelouse. Des signes qui ne trompent pas…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (36)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Olivier Giroud

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Olivier Giroud Olivier Giroud
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier