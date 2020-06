Manchester City-Arsenal : Lacazette et Pépé out, Aguero aussi

Si c'est Aston Villa et Sheffield United qui ont ouvert le bal dès 19 heures, Manchester City et Arsenal vont offrir, à partir de 21 heures 15, le premier choc anglais depuis la coupure liée au Covid-19 débutée le 9 mars dernier. L'intérêt de cette affiche de la 28e journée de Premier League ne sera d'ailleurs pas que sur le pré - où les Skyblues tenteront de conforter leur deuxième place au classement - puisqu'il s'agira du premier face-à-face entre Pep Guardiola et son ancien adjoint devenu entraîneur principal des Gunners, Mikel Arteta. Côté banc, ce match sera aussi l'occasion d'apercevoir le nouvel adjoint de Guardiola : Juan Manuel Lillo.

Disposant de l'intégralité de ses troupes Manchester se présentera dans un 4-3-3 classique, avec Ederson dans les buts, devancé par une défense à quatre composée de Walker, Garcia, Laporte et Mendy. Au milieu, Gündogan (pointe basse) sera accompagné de De Bruyne et de Silva (capitaine). Enfin, l'attaque sera menée par le trio Sterling-Jesus-Mahrez. Privé de Calum Chambers et Lucas Torreira, Arsenal aligne un 4-3-3, avec Leno en dernier rempart, un quatuor défensif Bellerin-Mustafi-Mari-Tierney et un milieu Xhaka-Guendouzi-Willock. Aubameyang et Saka seront, eux, en charge d'alimenter en ballons Nketiah.

Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté

Les compositions des équipes

Manchester City :

Ederson - Walker, Garcia, Laporte, Mendy - Gundogan, De Bruyne, Silva (C) - Mahrez, Jesus, Sterling

Your City line-up! 🙌



XI | Ederson, Walker, E Garcia, Laporte, Mendy, Gundogan, De Bruyne, Silva (C), Mahrez, Jesus, Sterling



SUBS | Carson, Aguero, Zinchenko, Rodrigo, Sane, Bernardo, Fernandinho, Otamendi, Foden



⚽️ @HAYSWorldwide

🔵 #ManCity pic.twitter.com/iSovRJDlG5 — Manchester City (@ManCity) June 17, 2020

Arsenal :

Leno - Bellerin, Mustafi, Mari, Tierney - Xhaka, Guendouzi, Willock, Aubameyang, Nketiah, Saka