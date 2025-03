Real Madrid : le groupe pour la demi-finale de Coupe du Roi, sans Courtois

Encore en lice pour un triplé entre la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, le Real Madrid ne peut cependant pas compter sur un effectif d’une grande profondeur pour faire tourner. Ce lundi, le club a dévoilé le groupe qui recevra la Real Sociedad ce mardi, dans le cadre de la demi-finale retour de Coupe du Roi. Pour cette rencontre, les Madrilènes ne pourront pas compter sur leur gardien titulaire, Thibaut Courtois. Le portier belge, toujours absent de l’entraînement ce lundi en raison d’un souci musculaire, n’avait déjà pas pris part à la réception de Leganes en championnat samedi.

La suite après cette publicité

Les quatre galactiques du front de l’attaque seront, eux aussi, présents, accompagnés d’Endrick et Brahim Diaz. En défense, le club est toujours privé de nombreux éléments tels que Dani Carvajal et Eder Militao, mais ne pourra pas non plus compter sur Ferland Mendy dans le couloir gauche, encore absent au moins une semaine. Les autres français Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et , bien sûr, Kylian Mbappé, seront eux de la partie.