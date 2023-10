Al-Hilal veut Kylian Mbappé ou Lionel Messi pour remplacer Neymar

Le 7 septembre dernier, le mercato a officiellement fermé ses portes en Arabie saoudite après un été de tous les records. En effet, plusieurs écuries de Saudi Pro League ont massivement investi pour se renforcer avec des joueurs étrangers, dont plusieurs stars. Pour répondre à Al Nassr, qui a recruté Cristiano Ronaldo en janvier 2023, et Al-Ittihad, qui a misé sur Karim Benzema, Al-Hilal a décidé de faire de Neymar sa nouvelle étoile. Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain après six ans de bons et loyaux services, mais aussi de passages par la case infirmerie, le Brésilien a dit oui à l’écurie saoudienne.

Al-Hilal a perdu sa star

Un club qui n’a pas hésité à miser 90 M€ (hors bonus) pour son transfert, tout en lui déroulant le tapis rouge. Comme expliqué sur notre site, les Saoudiens ont cédé aux nombreuses exigences du joueur de 31 ans. Outre un salaire équivalent à celui de KB9 (200 M€ par an) ainsi que la possibilité d’avoir la main sur ses droits à l’image, l’ancien joueur du FC Barcelone a obtenu une superbe maison avec du personnel à sa dispostion, plusieurs voitures de luxe, un avion privé qu’il peut utiliser quand il le souhaite et diverses primes selon les victoires de son équipe et ses publications sur l’Arabie saoudite.

Chouchouté, Neymar a tenté de répondre sur le terrain. Si le joueur n’avait pas encore montré sa meilleure version, il avait inscrit 1 but en 5 apparitions toutes compétitions confondues. Mais on ne le reverra pas sous le maillot d’Al-Hilal avant très longtemps. Neuf mois selon la presse saoudienne. En effet, Ney, touché lors du match entre l’Uruguay et le Brésil, souffre d’une «rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche.» Une terrible nouvelle pour le joueur, la Seleção et son club. En effet, Al-Hilal avait massivement investi sur lui pour être la tête d’affiche de son projet.

Le club saoudien va relancer Lionel Messi

Mais l’écurie entraînée par Jorge Jesus ne compte pas se laisser abattre et s’est déjà mise en quête d’une nouvelle star. En effet, le journal saoudien alriyadh, qui cite des sources proches du club, indique que deux joueurs sont ciblés pour compenser la perte de Neymar. Le premier est Lionel Messi (36 ans). À l’origine, c’était lui qu’Al-Hilal voulait recruter l’été dernier. Mais l’Argentin n’a pas répondu favorablement puisque son épouse n’était pas pour rejoindre l’Arabie saoudite. Proche d’un retour au FC Barcelone, il a finalement rejoint l’Inter Miami de David Beckham.

Un club avec lequel il ne disputera pas les plays-off de la MLS. Al-Hilal compte donc en profiter pour obtenir un prêt de la Pulga, qui a le droit d’évoluer au sein de deux clubs durant la même saison. Si un retour au Barça est évoqué, l’écurie saoudienne va reprendre les négociations avec le joueur et son entourage afin qu’il vienne jouer quelques mois en SPL. Mais l’été dernier, Messi avait refusé un pont d’or (entre 400 et 500 M€ par saison). Toutefois, la publication saoudienne explique qu’Al-Hilal a appris de ses erreurs et négociera différemment avec le joueur et ses proches.

Le rêve Kylian Mbappé

Au sein d’Al-Hilal, on estime qu’il y a des chances que le septuple Ballon d’Or accepte. La présence de Neymar, qui lui vantera les mérites du club et du championnat, peut peser en plus de l’aspect financier. Mais Al-Hilal ne suit pas qu’une seule piste afin de mettre toutes les chances de son côté. En effet, alriyadh explique que Kylian Mbappé (24 ans) est aussi ciblé. L’été dernier, les Saoudiens avaient formulé une belle offre pour le champion du monde 2018. En conflit avec le joueur qui refusait de prolonger son contrat, le PSG avait accepté. KM7, lui, n’avait pas donné suite.

Quelques mois plus tard, les relations entre Paris et le capitaine des Bleus sont meilleures. Mais il n’a toujours pas l’intention d’étendre son bail au-delà de juin 2024, lui qui pourrait s’asseoir sur ses primes de fidélité afin que le PSG ne perde pas trop d’argent. Alors que son nom est toujours lié au Real Madrid, qui ne le calcule plus forcément, Mbappé est donc à nouveau sur les tablettes d’Al-Hilal. Mais on ne l’imagine pas rejoindre la Saudi Pro League et encore moins jouer dans le club que Neymar a rejoint. En effet, les relations entre les deux hommes se sont refroidies à Paris. Mais cela ne semble pas perturber Al-Hilal, qui laissera à Jorge Jesus le soin de trancher concernant le remplaçant de Ney. Il a jusqu’au mois de janvier pour se décider.