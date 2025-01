Aston Villa : une première offre de 25 M€ refusée pour Loïc Badé

Comme nous vous le révélions vendredi soir, Aston Villa a fait de Loïc Badé sa priorité pour renforcer sa défense et a entamé des discussions avec Séville. Il faut dire que les Villains vont perdre Diego Carlos qui va rejoindre très prochainement Fenerbahçe. Et le défenseur international tricolore, finaliste des derniers JO 2024 de Paris avec la France, est ouvert à l’idée de rejoindre une formation qui joue la Ligue des Champions et qui ne cesse de progresser ces dernières saisons.

La suite après cette publicité

Pour parvenir à ses fins, le club anglais, actuel 8e de Premier League, a soumis une première offre de transfert au club espagnol de l’ordre de 25 M€ (21 M€ + 4M€ de bonus). La réponse de Séville ne s’est pas fait attendre puisque le sextuple vainqueur de la Ligue Europa a repoussé la proposition anglaise selon nos informations. Considérant l’ancien Rennais comme un cadre du vestiaire et un homme clé dans la formation coachée par Francisco Javier García Pimienta, la direction andalouse réclame 30 M€. Les discussions ne font que commencer.