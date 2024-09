CIES : le top 10 des équipes les plus chères du monde

Plus calme que les dernières saisons, le mercato estival 2024 ne restera pas dans les annales, mais aura au moins eu le mérite d’offrir quelques mouvements intéressés. Comme le plus dépensier sur cette fenêtre de transfert, Chelsea aura ainsi déboursé 238,5 millions d’euros sur cet été. Un nouveau mercato ambitieux de la part des Blues qui disposent désormais de l’effectif le plus cher du monde. En effet, le CIES qui est l’Observatoire du football a fait le classement des équipes qui ont dépensé le plus d’argent pour leur effectif actuel. Avec 1,263 milliard d’euros déboursés, Chelsea arrive largement en tête.

Les Blues devancent d’ailleurs deux autres formations de Premier League. Ainsi, Manchester United prend la deuxième place avec 1,038 milliard d’euros dépensés. C’est légèrement plus que le rival Manchester City qui complète le podium avec 1,017 milliard d’euros investis. D’ailleurs, l’équipe de Pep Guardiola met en moyenne 56,5 millions d’euros sur un joueur soit plus que quiconque. Ensuite le trou est béant puisque la quatrième formation la plus chère du monde est Arsenal avec 798 millions d’euros dépensés pour bâtir l’équipe. Les Gunners sont juste devant leur rival historique Tottenham qui a mis 787 millions d’euros sur la table.

10 Français dans le top 100

Un top 5 100% Premier League suivi juste derrière parle Paris Saint-Germain. Les Franciliens ne sont que sixièmes avec 772 millions d’euros dépensés. Deux autres équipes de Premier League figurent dans le top 10 avec Liverpool (7e, 735M€) et Newcastle (9e, 683M€). Le Real Madrid n’arrive qu’à la huitième place avec 720 millions d’euros dépensés alors que la Juventus (626M€) conclut ce top 10. On note ainsi que plusieurs gros noms sont absents du top 10 à l’image du Bayern Munich (11e, 588M€), l’Atlético de Madrid (12e, 496M€), le FC Barcelone (15e, 461M€), l’AC Milan (22e, 375M€) ou encore l’Inter Milan (24e, 329M€). A noter que 19 des 20 équipes de Premier League sont parmi les 32 premières places (le promu Ipswich Town est 53e).

La nouveauté est la montée en puissance des clubs saoudiens dans l’échiquier économique du football. Al-Hilal se classe notamment devant le FC Barcelone avec une 13e place et 485 millions d’euros déboursés pour construire son effectif. Al-Nassr arrive à la 35e place (270M€), Al-Ahli est 39e (226M€) et Al-Ittihad est 40e (224M€). Et la France dans tout cela ? Après le Paris Saint-Germain qui est sixième, il faut descendre à la 30e place pour trouver l’AS Monaco avec 298 millions d’euros dépensés pour composer l’effectif. L’Olympique de Marseille suit à la 33e place (282M€) quand Rennes (42e, 209M€) et l’Olympique Lyonnais (44e, 207M€) complètent le top 5 tricolore. Dans le top 100, on retrouve aussi Nice (50e, 173M€), Lille (60e, 133M€), Strasbourg (65e, 126M€), Reims (79e, 92M€) et Lens (90e, 74M€).

Les effectifs les plus chers du monde

Chelsea (Angleterre) : 1,263 milliard d’euros Manchester United (Angleterre) 1,038 milliard d’euros Manchester City (Angleterre) 1,017 milliard d’euros Arsenal (Angleterre) 798 millions d’euros Tottenham (Angleterre) 787 millions d’euros Paris Saint-Germain (France) 772 millions d’euros Liverpool (Angleterre) 735 millions d’euros Real Madrid (Espagne) 720 millions d’euros Newcastle (Angleterre) 683 millions d’euros Juventus (Italie) 626 millions d’euros Bayern Munich (Allemagne) 588 millions d’euros Atlético de Madrid (Espagne) 496 millions d’euros Al-Hilal (Arabie saoudite) 485 millions d’euros Aston Villa (Angleterre) 475 millions d’euros FC Barcelone (Espagne) : 461 millions d’euros

…

AS Monaco (France) : 298 millions d’euros

…

Olympique de Marseile (France) : 282 millions d’euros

…

Stade Rennais (France) : 209 millions d’euros

…