OM-LOSC Streaming : comment regarder le match en direct

Après sa victoire historique face au PSG lors d'un Classico qui va rester dans l'histoire, l'OM est de retour au programme de l'affiche du dimanche soir. Et le match proposé est là aussi un classique de la Ligue 1 Uber Eats. L'OM affronte le LOSC ce dimanche à 21h à l'Orange Vélodrome dans un stade qui ne sera pas plein comme un œuf comme à l'accoutumée puisque la Covid-19 s'est invitée et bloque la jauge de spectateurs à 1 000. Il n'empêche, cela reste une rencontre de gala entre les deux derniers dauphins du PSG au classement de L1. Et justement, les hommes d'André Villas Boas ont beaucoup de choses à se faire pardonner après leur défaite en match en retard en milieu de semaine face à l'AS Saint-Etienne. Mais bonne nouvelle pour le coach portugais de l'OM, Dario Benedetto revient de suspension et sera aligné en pointe, mais le Lusitanien ne pourra pas compter sur Jordan Amavi à qui il reste deux matches de suspension après sa bagarre avec Layvin Kurzawa. Quant à la formation lilloise coachée par Christophe Galtier, elle débarque à Marseille avec son onze type et son quatuor offensif. Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné se chargeront des ailes tandis que Burak Yilmaz et Jonathan David évolueront à la pointe de l'attaque lilloise.

Regarder OM vs LOSC en streaming direct

Cette rencontre classique du Championnat de France, tourne généralement en faveur du club phocéen (31 victoires pour l'OM contre 13 nuls et seulement 8 victoires de Lille) même si les Dogues l'ont emporté en janvier 2019. Et la diffusion à la télévision de ce choc entre le Nord et le Sud se fera sur la chaîne Telefoot en France, ce dimanche soir à 21h. Si vous êtes un supporter du club de la Canebière ou du club nordiste et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match OM vs LOSC en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits tv multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette ou même téléphone portable.

La chaîne Telefoot, qui appartient au groupe Mediapro, propose des offres pour le stream de cette affiche de Ligue 1 entre la formation présidée par Jacques-Henri Eyraud et celle de Gérard Lopez. Avec un abonnement qui vous permettra de regarder à la fois la Ligue 1 et la Ligue des Champions, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion cette affiche du championnat de France entre la bande de Dimitri Payet et celle de Renato Sanches.

