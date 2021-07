L'OL domine Wolfsbourg à la pause (live)

52e | Wolfsbourg pousse pour égaliser et l'OL doit tenir derrière. Quelques fautes distillées ci et là par les milieux lyonnais pour casser le jeu.

51e | Opportunité manquée par Joao Victor, sur ce coup franc joué vite.

49e | Gros pressing lyonnais, à tout moment. Les Allemands sont pris haut et peinent à relancer.

47e | Les soigneurs s'occupent de Koen Casteels, qui a été percuté par Moussa Dembélé. Pendant ce temps-là, les supporters de l'OL scande le nom de Cherki.

46e | Nouveau raté de Moussa Dembélé !

Offensive menée par Jean Lucas, qui finit par décaler Toko Ekambi sur sa gauche. L'attaquant centre fort devant le but, où Moussa Dembélé se rate et vient percuter le gardien belge des Loups.

46e | C'est reparti à Lyon, où l'OL engage dans cette seconde période face à Wolfsbourg. Un seul changement à la pause, Pape Cheikh Diop remplace Houssem Aouar.

Mi-temps |

Les Lyonnais domptent les Loups de Wolfsbourg dans le premier acte de ce 3e match de préparation. Karl Toko Ekambi a ouvert les hostilités, bien servi par Jean Lucas et plein de sang froid face au portier adverse (8e). Cherki a ensuite trouvé le poteau, avant que Dembélé, avec réussite, ne double la mise (29e). La réponse de Wolfsbourg aura été immédiate, Daniel Ginczek profitant d'un joli mouvement côté gauche, en contre (30e).

45e+1 | Frappe écrasée et trop croisée du pied droit signé Joshua Guilavogui, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne.

45e | Deux minutes de temps additionnel.

43e | Moussa Dembélé rate le cadre !!

Superbe centre déposé du pied droit par Malo Gusto vers les six mètres ! Le défenseur de Wolfsbourg est trop court, mais derrière lui Moussa Dembélé rate le cadre de la tête ! Quel manqué !

42e | La réduction de l'écart au score de Wolfsbourg, en vidéo !

40e | Tentative lointaine de Moussa Dembélé, qui oblige Koen Casteels à intervenir au sol.

39e | Nouvelle alerte devant le but lyonnais sur ce centre de Victor, qui fuit le pied de Daniel Ginczek.

38e | Jérôme Roussillon force sa frappe pied gauche. Le ballon s'envole au-dessus du but de Pollersbeck.

36e | Bon retour de Marcelo pour dégager le ballon centré en retrait dans la surface lyonnaise. Malo Gusto souffre de plus en plus sur le côté droit de la défense.

35e | Le deuxième but lyonnais signé Moussa Dembélé, en vidéo !

34e | Etrangement seul à l'entrée de la surface, Maximilian Philipp ne contrôle pas sa frappe du pied droit et voit le ballon s'envoler au-dessus du but !

33e | Quelques gestes techniques superflus dans le camp lyonnais, rapidement punis par les Allemands, intraitables en contre.

30e | BUT ! Daniel Ginczek réduit l'écart pour Wolfsbourg (2-1) !

Geste technique risqué de Jean Lucas, qui perd le ballon face à Gerhardt. Rapidement, Victor est trouvé côté gauche et centre en retrait pour Daniel Ginczek, qui conclut sans opposition.

29e | BUT ! Moussa Dembélé double la mise pour Lyon (2-0) !

Toko Ekambi s'appuie sur Cherki, qui lui remise avec un peu de réussite. Le premier buteur voit Dembélé, qui devant la surface cherche la passe mais contré finit par frapper. Dévié, le ballon prend Koen Casteels à contre-pied !

28e | Victime d'une faute de Maximilian Philip, Jean Lucas hérite d'un coup franc.

26e | Maxwel Cornet sort du terrain en grimaçant après avoir reçu Maxence Caqueret en plein visage. Il va rapidement faire son retour.

24e | Choc entre Maxence Caqueret et Maxwel Cornet, qui laisse la latéral gauche ivoirien K.O au sol. Les soigneurs interviennent.

23e | Carton jaune pour Yannick Gerhardt !

Le milieu des Loups est venu accrocher Malo Gusto pour l'empêcher de filer en contre le long de la touche. Il est averti. A l'origine, belle intervention défensive de Toko Ekambi !

Le but de Karl Toko Ekambi en vidéo !

21e | Le poteau pour Cherki !!

Le prodige lyonnais s'appuie sur Moussa Dembélé, qui lui arrête le ballon à l'entrée de la surface. Pied droit, Cherki déclenche et c'est l'extérieur du poteau gauche qui sauve Wolfsbourg.

20e | Coup franc excentré côté gauche dont se charge Ryan Cherki, qui trouve les gants du portier belge de Wolfsbourg.

19e | Léo Lacroix est impeccable dans son intervention côté droit dans les pieds d'Houssem Aouar. Le Français, très convoité, est très propre.

17e | Le onze lyonnais au coup d'envoi

16e | Julian Pollersbeck est la rampe de lancement du jeu lyonnais, toujours au pied. Mais l'Allemand va devoir travailler dur pour éviter les frissons à ses coéquipiers.

15e | Au quart d'heure de jeu, les Loups contrôlent le ballon et le font circuler. Cela reste une possession stérile.

14e | Karl Toko Ekambi va au duel avec Jérôme Roussillon pour tenter de reprendre un centre venu de la gauche, mais le buteur est sanctionné pour une faute.

11e | Une faute de Maxence Caqueret offre un coup franc intéressant à l'OL et à Maximilian Philip, qui trouve les bras de Pollersbeck.

11e | La reprise de Daniel Ginczek passe à côté !

L'attaquant de Wolfsbourg cherche à profiter d'un ballon mal dégagé de la surface par la défense lyonnaise, mais sa reprise pied droit file à gauche du cadre !

10e | Très bel effort de Malo Gusto, qui s'arrache pour enlever le ballon de la tête au second poteau !

8e | BUT ! Karl Toko Ekambi ouvre le score (1-0) !

Jean Lucas lève la tête dans le rond central et glisse le ballon dans le dos de la défense allemande de son pied droit. Karl Toko Ekambi part derrière Jérôme Roussillon, évite la sortie du portier adverse et conclut pied gauche dans le but vide.

7e | Bel effort de Malo Gusto pour résister à l'expérimenté Jérôme Roussillon en bord de touche.

6e | Ballon porté par les Lyonnais, mais beaucoup de jeu dans la largeur et peu dans la profondeur pour le moment. Jusqu'à ce que Marcelo allonge. C'est en touche.

5e | Ballon intéressant glissé vers Toko Ekambi, qui côté droit voit son centre contré par Léo Lacroix.

3e | Récupération haute de Wolfsbourg, mais personne ne voit Ginczek démarqué et qui appelle le ballon. Opportunité gâchée par les Loups.

2e | Jérôme Roussillon, ancien latéral de Montpellier, tente de filer dans la surface lyonnaise côté gauche. Il est arrêté par Malo Gusto.

1ère | Premier dégagement manqué par Julian Pollersbeck. La défense lyonnaise s'en sort tout de même. Le deuxième dégagement est dangereux et le ballon récupéré par les Allemands.

Début de match | C'est parti à Lyon, où Wolfsbourg, en vert foncé, a engagé.

21h01 | Entrée des joueurs sur la pelouse du Groupama Stadium.

21h00 | Youssouf Koné remplace Henrique

Titulaire face à Villefranche, Youssouf Koné avait laissé sa place à la recrue brésilienne Henrique en cours de match. Le Brésilien devait figurer sur la feuille de match face à Wolfsbourg, mais c'est finalement Koné qui le remplace (sur le banc).

20h55 | Trois Français dans le onze de Wolfsbourg

Casteels - Lacroix, Otavio, Steffen, Roussillon - Philipp, Guilavogui, Brooks - Gerhardt, Ginczek, Victor. Le onze de Marc van Bommel avec Léo Lacroix et Jérôme Roussillon en défense et Joshua Guilavogui au milieu.

20h36 | Echauffement au Groupama Stadium

20h35 | Nouveau onze pour Peter Bosz

Pour ce deuxième affrontement de la soirée, Peter Bosz choisit d'aligner de nouveau un 4-3-3. Pollersbeck est le dernier rempart des Gones devant une charnière composée de Marcelo et Lukeba, avec Gusto à droite et Cornet à gauche. L'entrejeu est composé de Caqueret, Jean Lucas et Aouar. De leur côté, Toko-Ekambi, Dembélé et Cherki sont chargés d'animer le front de l'attaque lyonnaise.

20h33 | Nouvel adversaire pour l'OL, le Wolfsbourg de van Bommel !

Après avoir affronté les Caladois, les Lyonnais se frottent à une équipe d'un tout autre calibre. Quatrième du dernier exercice de Bundesliga, le VfL Wolfsburg disputera la Ligue des champions cette saison. Les Loups, qui ont remplacé Oliver Glasner (parti à Francfort) par Marc van Bommel, cherchent leurs marques après trois matches de préparation (1V, 2D).

20h29 | Un OL remanié dispose de Villefranche en levé de rideau

A 18h, l'Olympique Lyonnais a poursuivi sa préparation estivale par un succès face au FC Villefranche Beaujolais (2-0), pensionnaire de National 1, au Groupama Stadium. En levé de rideau d'OL-Wolfsbourg, un OL remanié a confié son destin à Islam Slimani (16e) et Sinaly Diomandé (38e).

20h25 | Bienvenue au Groupama Stadium de Lyon-Décines

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant l'OL à Wolfsbourg. Coup d'envoi prévu à 21h05.