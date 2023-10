Le Real Madrid rêve d’un nouveau retour de Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

« Confirmé… L’entraîneur Zinedine Zidane sera là la semaine prochaine à Riyad.» C’était il y a deux semaines, en provenance d’un journaliste saoudien qui se voulait bien informé. Encore raté, et voilà l’avenir de Zinedine Zidane toujours incertain. De l’OM au PSG en passant par l’équipe de France, la Juventus et le Real Madrid, l’ancien numéro 10 a été cité un peu partout ces derniers mois. Il reste à l’heure actuelle toujours libre, par choix.

Mais un retour sur le banc de touche commence à le démanger. Et une option sérieuse se présentera probablement bientôt à lui. Le Real Madrid se doit d’anticiper un possible départ de Carlo Ancelotti en fin de saison, et comme l’assure El Chiringuito, Zinedine Zidane est bien l’option numéro 1 envisagée par la direction madrilène pour succéder à l’entraîneur italien. Ce dernier est annoncé avec insistance comme prochain sélectionneur du Brésil, même si le soufflé est un peu retombé dernièrement, grâce aux bons résultats de l’intérimaire Fernando Diniz.

Zidane pour assurer le coup Mbappé

Obligé de parer à cette éventualité, le Real Madrid n’a pas oublié son Zizou, passé sur le banc entre 2016 et 2018 puis entre 2019 et 2021. Puisque les projets parisiens ou saoudiens ne semblent pas l’intéresser outre mesure, la Casa Blanca reste en bonne place. D’ailleurs, les contacts seraient maintenus entre les deux parties. De plus, les dirigeants espagnols se disent qu’un retour de Zidane sur le banc serait de nature à définitivement convaincre Kylian Mbappé de s’engager à l’issue de la saison en cours.

Un argument massue en faveur de Zidane, qui a vu son espoir de prendre l’équipe de France en main s’évanouir avec le parcours réussi lors de la Coupe du Monde au Qatar et la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026. Interrogé sur son avenir il y a deux jours à l’occasion d’un événement festif avec la Juventus, il déclarait : « pour l’avenir, je n’ai pas de nouvelles maintenant. Je suis avec la famille et on verra plus tard ». Reste à savoir si le plus tard correspondra à la fin de la saison du Real Madrid…