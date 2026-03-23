OM : Pablo Longoria sort du silence

La mise en retrait de Pablo Longoria était effective depuis le 19 février dernier, date à laquelle le patron de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, annonçait le maintien en poste d’un Medhi Benatia pourtant démissionnaire et le déclassement de Longoria à un poste institutionnel. Remplacé par Alban Juster, l’Espagnol était logiquement condamné au départ. Et c’est ce lundi 23 mars que le divorce a été officiellement prononcé.

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« McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière. Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure », a communiqué le club olympien.

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Longoria remercie l’OM

Arrivé à l’OM en juillet 2020 en remplacement d’Andoni Zubizarreta, Palo Longoria a su gagner la confiance de McCourt pour gravir les étapes avant de prendre la présidence de club phocéen en février 2021. Un peu plus de cinq ans plus tard, l’Espagnol quitte donc le navire marseillais après une fin de collaboration compliquée avec Medhi Benatia. Et ce soir, l’ancien dirigeant du FC Valence et de la Juventus est sorti du silence en publiant un long message sur son compte LinkedIn. Un message destiné à remercier Frank McCourt et l’Olympique de Marseille.

« Je viens de tourner une page importante et très significative de ma carrière. Écrire ce message me remplit d’émotions diverses. D’une certaine manière, cela me ramène au jour où je suis arrivé à l’Olympique de Marseille, plein d’énergie, d’idées et d’ambition de construire quelque chose qui ait du sens, sans savoir vraiment ce que cette expérience allait devenir, indique-t-il. Au fil de ces années, j’ai compris que le football va bien au-delà des résultats, des transferts ou des décisions à court terme. Il s’agit de construire un modèle — un modèle qui permette à un club d’être compétitif sur le terrain, durable dans sa structure et pertinent dans son rôle au sein de la société. Cette expérience a confirmé ma conviction que le football moderne exige une vision claire, de la discipline dans l’exécution et un sens aigu de la responsabilité institutionnelle. L’Olympique de Marseille a été un élément déterminant de ce parcours. Non seulement pour ce qu’il représente dans le football, mais aussi pour les défis qu’il implique. C’est un club qui exige de l’engagement, de la passion, de la résilience et la capacité de prendre des décisions sous une pression constante. J’ai abordé ces défis avec honnêteté et un sens clair des responsabilités. Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu’il m’a accordée et pour m’avoir donné l’opportunité de diriger cette institution au cours de ces années. Ces six années ont façonné ma compréhension du jeu. Le football, c’est aussi développer les talents, renforcer les structures, ouvrir de nouvelles voies et respecter l’identité de l’institution — y compris les personnes qui l’ont bâtie et lui ont donné tout son sens. Aujourd’hui, le football est une industrie mondiale, mais il reste profondément humain. Il crée de la valeur, il crée des emplois, il suscite des émotions. Et au cœur de tout cela, il y a toujours quelque chose de très simple : le lien entre un club et ses supporters. Je suis reconnaissant envers le football, envers Marseille et envers l’Olympique de Marseille pour la confiance qui m’a été accordée au cours de ces six saisons. Par-dessus tout, je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont rendu ce parcours possible : les employés, les entraîneurs, les joueurs et les supporters. Je tourne la page sur ce chapitre avec respect, recul et gratitude. » Reste désormais à voir si le départ de Longoria sera bénéfique ou non à l’OM sur le long terme.