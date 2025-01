OM : le gros sacrifice de Pau Lopez pour signer à Lens

Prêté en début de saison par l’OM à Gérone, Pau Lopez ne va pas finir la saison avec le club catalan. N’ayant disputé qu’un seul match avec la formation présente en Ligue des Champions, l’ancien gardien de l’AS Rome a décidé de mettre fin à son prêt pour retourner à Marseille. Une escale de courte durée pour le gardien ibérique de 30 ans qui va repartir du côté du RC Lens.

À la recherche d’un gardien pour remplacer le départ probable de Samba, les Sang et Or ont jeté leur dévolu sur Pau Lopez, qui s’est engagé ce lundi avec le RCL. Une recrue de poids qui arrive en prêt jusqu’en fin de saison et qui pourrait se transformer en transfert définitif. En effet, ces six mois rentreront dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 4 millions d’euros selon nos informations. L’OM ne prendra pas en charge le salaire du joueur alors que Pau Lopez a consenti à une énorme baisse salariale pour rallier Bollaert.