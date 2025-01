Le RC Lens met la main sur Pau López

Brice Samba (presque) parti du côté du Stade Rennais, le RC Lens devait s’activer pour trouver un suppléant à l’international français et les Sang et Or touchent enfin au but. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, le club artésien a officialisé l’arrivée de Pau López après l’échec des négociations avec Jean Butez. Débarqué sous la forme d’un prêt après avoir mis fin à celui contracté avec Girona, le gaucher d’1m89 passé par l’OM retrouve donc la Ligue 1.

«Du "sang et or" catalan aux Sang et Or ! Fort de sa grande expérience du haut niveau (360 matchs dont 48 en compétitions européennes), l’international espagnol (2 sélections) Pau Lopez rallie l’Artois. Doté d’excellents réflexes et d’un bon jeu au pied, le gardien de 29 ans est prêté par l’Olympique de Marseille, jusqu’en juin 2025, avec option d’achat», précise le communiqué lensois pour officialiser la nouvelle. Dans le nord de la France, l’ancien joueur de l’AS Roma va ainsi tenter de se relancer après des derniers mois plus compliqués sur le plan personnel.

Pau López retrouve la L1 !

Pour rappel, l’Espagnol, rétrogradé dans la rotation avec l’arrivée de Geronimo Rulli à Marseille, revient tout juste d’un prêt de Girona. Une aventure contrastée où il ne sera finalement apparu qu’à une seule reprise sous le maillot du club catalan. Doublure de Paulo Gazzaniga, le néo-Lensois n’a, en effet, jamais eu la chance de s’imposer. Une impasse qui a donc profité à la formation lensoise, consciente de l’opportunité à saisir.

Du côté de Lens, Pau López va donc se retrouver en concurrence avec Hervé Koffi pour le rôle de numéro 1 dans un championnat qu’il connaît déjà très bien et au sein d’un club qui a besoin de renfort pour rester dans la course à l’Europe. Un joli mariage entre un joueur qui a besoin de retrouver du temps de jeu et des Sang et Or qui pourront désormais compter sur un gardien international d’expérience qui a fait ses preuves au Betis, à l’AS Roma et donc à l’OM. De quoi également mettre fin à ce long feuilleton des gardiens de but…