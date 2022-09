Glasgow Rangers - SSC Napoli : les compositions officielles

Champion d’Écosse, il y a deux saisons, les Glasgow Rangers avaient dû se contenter de la Ligue Europa, où ils s’étaient hissés en finale, la saison dernière. Cette année est différente, les Écossais retrouvent enfin la Ligue des Champions. Après un mauvais démarrage la semaine dernière et une défaite 4-0 face à l’Ajax, les hommes de Giovanni van Bronckhorst veulent corriger le tir à domicile. Le match sera compliqué face à une équipe du Napoli conquérante, surtout après sa victoire 4-1 contre Liverpool. Dans un Ibrox Park en fusion, le Napoli devrait profiter de sa capacité à contre-attaquer pour empocher une nouvelle victoire. Une rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato. Coup d’envoi à 21h.

La suite après cette publicité

Seul joueur absent, Victor Oshimen manquera la rencontre pour blessure, mais Lucciano Spalletti peut compter sur ses autres joueurs en formes. Le tacticien italien remet en place le 4-2-3-1, tombeur de Liverpool avec pour seul changement Giovanni Simeone en buteur. On retrouve donc le duo Amir Rrahmani – Kim Min Jae en défense et la paire André Zambo Anguissa - Stanislav Lobotka, au milieu. Khvicha Kvaratskhelia est bien présent sur le côté droit de l’attaque italienne. De leur côté, les Écossais auront fort à faire pour ne pas subir une nouvelle défaite. En effet, les Glasgow Rangers ont perdu leurs deux derniers matchs, et ce, de manière cinglante, deux fois 4-0. Giovanni van Bronckhorst opte donc pour le 4-4-2 qui lui a permis de prendre la deuxième place du championnat d’Écosse et compte sur son buteur Alfredo Morelos.

Glasgow Rangers : McGregor – Barisic, Sands, Goldson, Tavernier (c.) – Jack, Arfield, Davis, Lundstram - Kent, Morelos

SSC Napoli : Meret – Di Lorenzo (c.), Rrahmani, Min Jae, Rui – Anguissa, Lobotka – Politano , Zielinski , Kvaratskhelia - Simeone

Pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs de ce soir.