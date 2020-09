Uli Hoeneß se paie Thiago Alcantara et ses prétendants

Uli Hoeneß fait la tournée des médias et donne son avis sur les dossiers chauds du mercato du FC Bayern. Face à la lenteur des négociations entre David Alaba et le Bayern Munich, qui cherchent un terrain d'entente pour une prolongation du défenseur central autrichien, le président d'honneur du Bayern Munich a donné son avis dans ce dossier et n'a pas manqué de cartonner l'agent du joueur, Pini Zahavi. A la chaîne allemande Sport 1, il s'est ensuite laissé aller à quelques confidences sur Thiago Alcantara. En fin de contrat à Munich l'été prochain, le milieu international espagnol de 29 ans a décidé qu'il ne prolongerait pas. Il va donc partir cet été et ainsi permettre au club bavarois de récupérer quelques dizaines de millions d'euros.

Liverpool et Manchester United sont sur le coup, mais rien n'est encore fait. Une situation qu'a évoqué Uli Hoeneß, sans détour. «Nous lui avons proposé un super contrat, mais à la dernière minute, il a changé d'avis. Il a probablement un accord à titre personnel avec Liverpool ou Manchester Unitd, ou avec les deux», a d'abord expliqué le dirigeant, non sans ironie, avant de poursuivre en fustigeant l'attitude des clubs anglais, coupables selon lui de laisser traîner le dossier jusqu'aux dernières heures du mercato pour arracher Thiago Alcantara à bas coût. «Liverpool et Manchester United ne nous ont pas fait d'offre pour Thiago. Ils bluffent et attendent la dernière semaine de la fenêtre des transferts pour faire une offre bon marché. Le Bayern doit décider s'il veut jouer ce jeu ou rester sur ses positions et le garder», a-t-il lâché.