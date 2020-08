Leicester met la pression sur la Fiorentina pour Rachid Ghezzal

Depuis son départ de l'Hexagone pour la Premier League, la carrière de Rachid Ghezzal n'est pas vraiment un long fleuve tranquille. À Leicester depuis 2018 et une arrivée en provenance de Monaco pour 14 M€, l'Algérien n'a joué que 23 matchs pour les Foxes, pour seulement 3 buts. Prêté la saison passée à la Fiorentina, l'ancien Lyonnais a connu des premiers mois difficiles avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de la Fio depuis le restart grâce à un repositionnement en 8 dans le 3-5-2 mis en place par Giuseppe Iachini. Oui mais voilà, malgré le soutien de Franck Ribéry et des supporters florentins désormais acquis à sa cause, Rachid Ghezzal (28 ans) est encore loin d'avoir convaincu la Fiorentina pour cette nouvelle saison.

La cause ? Une option d'achat de 10 M€ trop importante pour les finances du club italien. Dès lors, les Toscans tentent de se faire prêter de nouveau le joueur. Mais Leicester n'est clairement pas chaud pour une opération de ce type, même avec des conditions plus avantageuses pour les Foxes. Selon nos informations, le club anglais, qui va avoir du mal à récupérer la somme espérée, tente de mettre la pression sur la Fiorentina. En effet, d'autres formations italiennes dont les noms n'ont pas filtré, séduites par la fin de saison canon de l'international algérien (16 sélections - 1 but) sont enclins à le récupérer. La balle est désormais dans le camp de la Viola.