FC Nantes : la réponse incendiaire de Waldemar Kita au président de la JA Drancy

Décidément, la question des recettes entre clubs professionnels et amateurs en Coupe de France est propice aux querelles. Ce week-end, c’est le FC Nantes qui a provoqué le courroux de la JA Drancy après avoir refusé de verser sa recette billetterie au club de Seine-Saint-Denis. Dans une sortie incendiaire, le président du club de National 3, Alain Melaye, n’avait pas épargné Waldemar Kita et l’attitude du club nantais qui laissait son adversaire du week-end avec une grosse somme à régler suite à l’organisation de ce 32e de finale qui a eu lieu au stade Bauer de Saint-Ouen.

Ce lundi, le président du FC Nantes a réagi et n’a pas épargné son homologue : «ce qui est dit n’est pas trop correct de sa part, car si on veut discuter de quelque chose, il faut être correct avec les gens et bien les accueillir. Ni le président de Drancy ni personne de son club ne s’est présenté à nous ni ne nous a accueillis ! Je trouve que c’est un manque de savoir-vivre. Et on nous a laissés à l’écart, seuls dans le stade. Je ne me plains pas, mais il faut être respectueux et poli. Ç'aurait été mieux qu’il nous accueille et nous explique certaines choses, ça se serait peut-être passé autrement. Ce n’est pas parce qu’on est pros qu’on n’a pas le droit à du respect, les clubs pros ne sont pas des vaches à lait. Nous avons été très déçus de la façon dont on a été reçus, il (le président de Drancy, ndlr) n’est pas venu me voir, on n’a pas bu un café ou un verre ensemble, il ne faut pas salir les gens comme ça. Je ne suis même pas chargé des questions financières, il y a des gens au club responsables de ça et on me balance moi. Je sais que je suis la bête noire, mais il ne faut pas exagérer quand même.» Le message est passé.