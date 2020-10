Manchester United veut tenter sa chance pour Hakan Calhanoglu

Si le mercato estival est terminé, cela n’empêche pas les clubs de prospecter en vue du marché hivernal arrivant à grands pas. Manchester United, certainement insatisfait de la non-venue de Jadon Sancho cet été, envisagerait de proposer un contrat de cinq ans au milieu de terrain turc Hakan Calhanoglu si l’on en croit les dires de la Gazzetta dello Sport ce jeudi. Arrivé à Milan au cours de l’été 2017, le joueur de 26 ans a connu des débuts difficiles à San Siro tant son équipe n’était pas au niveau des autres cadors du Calcio.

Mais aujourd’hui, il en est tout autre. Emmené par un Zlatan Ibrahimovic des plus grands, l’AC Milan, actuel leader de Serie A, retrouve petit à petit des ambitions. Et si les Rossoneri en sont là aujourd’hui, le natif de Mannheim y est également pour beaucoup, lui qui a déjà inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives en huit matches toutes compétitions confondues cette saison. Une chose est sûre, les dirigeants milanais auront bien du mal à le conserver tant leur milieu de terrain risque d’être courtisé cet hiver.