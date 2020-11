Bundesliga : Jean-Philippe Mateta libère Mayence à Fribourg

Duel de mal classés en Bundesliga cet après-midi, pour le compte de la 8e journée. Toujours sans aucun succès et lanterne rouge, Mayence (18e) se déplaçait à Fribourg (14e), pas beaucoup plus en forme et qui n'avait plus remporté le moindre match depuis la 1ère journée (3 nuls, 3 défaites). Côté Fribourg, l'ancien Angevin Baptiste Santammaria et Jonathan Schmid démarraient la rencontre, alors qu'à Mayence l'ex Valenciennois et Messin Moussa Niakhate était titulaire en défense centrale et Jean-Philippe Mateta à la pointe de l'attaque. Auteur de sept buts en huit matches toutes compétitions confondues, l'attaquant de 23 ans passé par le Havre allait une nouvelle fois se mettre en évidence.

Après seulement une minute et une poignée de secondes, Jean-Philippe Mateta profitait d'une passe en profondeur de Leandro Barreiro pour aller ajuster Florian Muller d'un plat du pied (0-1, 2e). L'ancien de Sevran récidivait peu après la demi-heure de jeu, attentif sur une frappe du Suédois Robin Quaison repoussée par le portier adverse (0-2, 34e). Dans un grand jour, l'ex Lyonnais et Castelroussin triplait la mise avant la pause, profitant d'une passe de Jean-Paul Boetius et d'une défense adverse très laxiste (0-3, 45e+1). Au retour des vestiaires, le poteau le privait d'un quadruplé (61e). Niels Petersen réduisait l'écart pour Fribourg (1-3, 63e) mais ça ne suffisait pas. Mayence sort de la zone rouge (15e, 4 points) et talonne Fribourg (14e, 6 points). Au classement des buteurs de Bundesliga, J-P Mateta (7) talonne Robert Lewandowski (11) et Erling Haaland (10).

Le classement de Bundesliga après 8 journées.