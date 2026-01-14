Le Paris FC a bouclé le prêt de Marshall Munetsi !
Très joli coup réalisé par le Paris FC, qui va très probablement accueillir en prêt Marshall Munetsi. Le milieu de terrain de 29 ans va apporter son expérience et son talent à une équipe qui en a bien besoin.
« On veut prendre trois joueurs minimum, mais on espère arriver à cinq car on a un effectif qui est, quantitativement, en fonction de certaines caractéristiques et des blessures, un peu léger. La concurrence va aussi en réveiller certains », disait Pierre Feracci, président du Paris FC, dans les colonnes du Parisien ce mercredi. Pour l’instant, le club francilien a officialisé l’arrivée d’un jeune ailier italien Luca Koleosho.
Et il travaille sur le recrutement d’un attaquant de pointe, pour concurrencer Krasso et Geubbels. Ce ne sera pas Sidiki Chérif, qui privilégie Crystal Palace. Ludovic Ajorque et Mathys Tel sont deux pistes suivies par le PFC, qui cherche en parallèle à se renforcer dans l’entrejeu. Un secteur de jeu un peu trop léger pour la Ligue 1.
Un prêt sans option d’achat
Comme nous vous le révélions le 30 décembre dernier, le PFC a ciblé Marshall Munetsi, une vieille connaissance de notre championnat, qui s’était révélé sous les couleurs du Stade de Reims entre 2019 et 2025. Mécontent de son temps de jeu à Wolverhampton, qui l’avait recruté lors du mercato hivernal 2025, il a même été privé de CAN en raison d’une blessure qui n’avait pourtant rien de rédhibitoire.
Selon nos informations, un accord est en passe d’être trouvé entre le PFC et Wolverhampton pour un prêt sec du milieu de terrain zimbabwéen, âgé de 29 ans. Le joueur devrait se rendre à Paris jeudi. Il n’y aura pas d’option d’achat. Mais cela reste un renfort de qualité pour le club promu, qui va devoir batailler pour se maintenir. Munetsi était l’une des priorités du mercato hivernal pour les dirigeants parisiens. Avec son expérience, sa puissance physique et son rendement offensif, le joueur sera une pièce maîtresse pour l’équipe dirigée par Stéphane Gili.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Coupe de France : tirage difficile pour l’OM en cas de qualification, l’OL et Lens s’en sortent bien
Explorer