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Ligue des Champions

Chelsea : Liam Rosenior a trouvé la taupe

Par Maxime Barbaud
Liam Rosenior @Maxppp

Chelsea a été éliminé de la Ligue des Champions après une nouvelle déroute à domicile contre le PSG. L’avant-match des deux rencontres de ces 8es de finale avait agacé Liam Rosenior. Selon lui, quelqu’un du vestiaire dévoilait ses compositions à la presse quelques heures avant le coup d’envoi.

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Le technicien des Blues s’est mis à chercher cette taupe et a fini par la trouver. «Nous le savons déjà. Il n’y avait aucune intention malveillante envers moi ou envers l’équipe. Nous savons d’où cela vient et nous avons réglé le problème», assure-t-il en conférence de presse.

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