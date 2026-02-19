Éric Roy juge l’OM d’Habib Beye

Présenté ce jeudi, Habib Beye fera ses débuts en tant qu’entraîneur de l’Olympique de Marseille dès vendredi soir, avec un duel face à Brest comptant pour la 23e journée de Ligue 1. Interrogé par RMC Sport, l’entraîneur de l’écurie bretonne Éric Roy se dit méfiant malgré ce climat d’incertitude autour du club phocéen.

« Je ne m’attends pas du tout à recevoir une équipe déstabilisée. On voit bien tout ce qui se passe autour. Je pense qu’au contraire, ils vont arriver dans une situation déjà stabilisée, avec un entraîneur qui a été nommé, des choses claires en termes d’organigramme. Ils vont forcément arriver avec l’envie de se relancer dans ce championnat, où eux, à l’inverse de nous, ils ont pratiquement une obligation d’être dans les trois premiers. Donc ça passera par faire un bon résultat », a indiqué le coach brestois. Rendez-vous demain soir !