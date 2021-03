Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer veut vendre au moins 4 joueurs !

La suite après cette publicité

Deuxième du classement de Premier League avec neuf points d’avance sur le cinquième, Manchester United est bien parti pour retrouver la Ligue des Champions l’an prochain. En tout cas, le retour de la coupe aux grandes oreilles se prépare activement dans les bureaux d’Old Trafford. Et qui dit préparation en amont, dit forcément mercato. Cet été, Ole Gunnar Solskjaer devrait bénéficier d’une enveloppe d’environ 80 M€ pour recruter. Un montant conséquent, mais insuffisant pour le Scandinave. OGS veut recruter un défenseur central, un ailier droit, un milieu défensif et peut-être un attaquant si le contrat d’Edinson Cavani n’est pas prolongé. Autant de renforts que le technicien norvégien ne peut se payer avec ce budget, s'il vise des joueurs cotés.

Selon Metro, le plan est donc simple : Solskjaer espère dégager d'autres liquidités grâce à la vente de plusieurs éléments. Certains noms (pas tous) ont d’ailleurs déjà filtré. On pense notamment à Jesse Lingard (28 ans). En perdition chez les Red Devils (1 but inscrit la saison passée, non utilisé par son coach cette année), le milieu anglais revit avec West Ham depuis cet hiver, avec qui il a inscrit 4 réalisations en 6 rencontres de championnat. Sous contrat jusqu’en 2022, Lingard pourrait rapporter quelques deniers si les Hammers décident de le conserver définitivement. MU demanderait 23 M€.

Vendre pour au moins 70 M€

Autre joueur prêté cette saison, le latéral portugais Diogo Dalot (21 ans) a lui aussi retrouvé un temps de jeu supérieur à celui dont il jouissait dans le nord-ouest de l’Angleterre (11 apparitions en Serie A avec l'AC Milan). Lié au club mancunien jusqu’en 2023, le Lusitanien possède une valeur marchande à peu près égale à celle de Lingard selon les dirigeants anglais. Troisième joueur concerné : Phil Jones. À 29 ans, le défenseur anglais n’a plus aucun avenir à Old Trafford. Utilisé à seulement deux reprises la saison passée, il est aujourd’hui au placard. Mais il lui reste encore deux ans de contrat. L’idée de MU serait de trouver un acheteur pour environ 15 M€. Pas simple.

Enfin, le dernier nom évoqué est celui de Juan Mata. L’Espagnol de 32 ans arrive en fin de contrat en juin prochain et n’affiche que 12 titularisations depuis la saison passée. MU hésiterait à lever l’option permettant de prolonger son milieu de terrain d’un an afin de pouvoir le vendre cet été et éviter ainsi un départ gratuit. L’AS Roma, l’Inter et la Juventus sont cités comme de potentiels prétendants. MU devra toutefois trouver d’autres candidats au départ pour atteindre la barre des 70 M€. Chose qui sera faite sans problème si un certain Paul Pogba, qui plaît au PSG, est vendu.