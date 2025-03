LOSC : Lucas Chevalier a été gêné par le tifo des supporters lillois

Ce dimanche, le LOSC a assuré l’essentiel en s’imposant sur la plus petite des marges lors du derby du Nord face au RC Lens (1-0). Profitant d’une bourde de Mathew Ryan, c’est Matias Fernandez-Pardo qui a offert ce rendez-vous haletant aux Dogues. Avant que la rencontre ne débute, les supporters nordistes en ont profité pour rendre hommage à Lucas Chevalier, auteur d’une belle saison dans les buts lillois. Après la rencontre, Lucas Chevalier s’est fendu d’une drôle de confidence au micro de DAZN au sujet de cet hommage :

«Le tifo ? C’est fantastique. Très peu de joueurs ont ça pour eux. Ils m’ont mis en avant, ça fait plaisir. J’étais un peu gêné donc il faut faire abstraction car tout le monde voit. Il faut rester concentrés et assumer derrière. Personnellement, ça met une pression. Juste après, les supporters me mettent dans l’obligation d’assumer car c’est un derby qui compte. J’ai l’habitude de regarder leur tifo, qui sont très beaux. Ça peut me sortir, j’étais un peu gêné de faire la grande affiche. En tout cas, après la victoire, c’est une belle histoire.»