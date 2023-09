Amical : pour la première de Thierry Henry, les Bleuets déroulent face au Danemark

La suite après cette publicité

Le début d’une nouvelle aventure. Ce jeudi soir, Thierry Henry était très attendu. Le nouveau coach de l’équipe de France Espoir, curiosité de ce début de saison 2023-2024, entamait son aventure avec les Bleuets par un match amical face au Danemark. L’idéal pour tester son groupe et tenter de mettre en place ses idées. Forcément, sa première composition était observée et analysée. D’autant plus qu’un premier choix fort était fait : le jeune Warren Zaïre-Emery (17 ans) était nommé nouveau capitaine de cette équipe. En attaque, on retrouvait le trio Barcola-Kalimuendo et Cherki positionné dans un rôle de numéro 10.

Thierry Henry décidait de miser sur un milieu composé de Chimuanya Ugochukwu, Lepenant et donc Zaire-Emery. Mais le début de match n’était pas vraiment convaincant et le Danemark dominait. Il fallait un très grand Guillaume Restes, nouveau portier numéro un des Espoirs, pour que le score ne bouge pas. Le jeune gardien du TFC enchaînait deux parades monstrueuses en début de match pour garder le 0-0. Et cela réveillait ensuite complètement les Bleuets qui commençaient à mettre en place un jeu très séduisant avec des combinaisons dans les petits espaces avec un Rayan Cherki, toujours aussi facile techniquement.

À lire

Revivez la nette victoire de l’équipe de France espoirs face au Danemark

Rayan Cherki régale en 10, Elye Wahi saisit sa chance

Le joueur de l’OL se baladait entre les lignes et combinait avec ses potes Malo Gusto et Bradley Barcola. Mais c’est bien un autre Lyonnais qui ouvrait le score dans ce match. Appelé à la dernière minute pour remplacer Jeanuël Belocian qui doit passer le BAC, Johann Lepenant a saisi sa chance en inscrivant un sublime but. Un enroulé pleine lucarne pour confirmer la domination des siens (22e, 1-0). Les occasions n’ont pas manqué par la suite puisque Kalimuendo, Gusto ou encore Barcola ont buté sur la défense danoise. Finalement, Rayan Cherki a conclu sa belle première période d’un très beau but après une combinaison avec Kalimuendo (38e, 2-0).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Thierry Henry décidait de lancer un nouveau trio offensif : Sékou Mara, Elye Wahi et Maghnes Akliouche. L’ancien coach de Monaco profitait de ce match amical pour faire tourner avant le prochain match face à la Slovénie lors des qualifications pour le prochain Euro. Forcément, le spectacle était moins présent, mais Wahi profitait tout de même de l’une des rares occasions pour y aller de son but (75e, 3-0). En fin de rencontre, le Danemark sauvait l’honneur en profitant d’un mauvais alignement de la défense grâce à Kjelder (1-3, 85e). Mais dans les derniers instants, Elye Wahi s’offrait un doublé sur sa deuxième occasion nette. Pour la première d’Henry, les Bleuets ont montré de belles choses. De quoi forcément être enthousiaste pour la suite.