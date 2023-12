Man City : Erling Haaland absent face à Luton Town !

Battu et maltraité par Aston Villa mercredi (1-0), Manchester City patauge en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola n’ont plus remporté la moindre rencontre en championnat depuis la victoire facile face à Bournemouth (6-1), le 4 novembre dernier. C’en est suivi des nuls frustrants contre Chelsea, Liverpool et Tottenham. Mais les Skyblues doivent réagir, dès aujourd’hui à Luton (15h), et ce sans leur Cyborg.

The Athletic rapporte en effet qu’Erling Haaland n’est pas dans le groupe de City pour cette 16e journée de Premier League. Une absence lourde pour une équipe qui peine à prendre les 3 points récemment. Si la raison n’est pas encore connue, on peut imaginer une blessure pour le Norvégien. Julian Alvarez devrait donc logiquement occuper sa place à la pointe de l’attaque mancunienne. Victoire obligatoire.