Ligue 1 : le Stade Rennais et Adrien Truffert renversent l'AS Monaco

Dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueillait l'AS Monaco au Roazhon Park. Une belle affiche entre deux équipes susceptibles de s'emparer de la place de leader du championnat en cas de succès ce soir. Victorieux à Nîmes dimanche dernier (4-2), les Bretons souhaitaient enchaîner devant leur public. Côté monégasque, on attendait avec impatience ce premier gros test de la saison. Pour ce choc, Julien Stéphan alignait un 4-3-3 avec le trio Terrier, Guirassy, Raphinha en pointe. Niko Kovac optait lui aussi pour un 4-3-3 et titularisait notamment Djibril Sidibé en défense.

L'entame de match s'avérait plaisante, et Disasi à la réception d'un corner frappé par Fabregas, sollicitait Salin (7e). Le Stade Rennais prenait le contrôle du jeu par la suite et Raphinha sur corner obligeait Lecomte à s'employer (19e). L'ASM ouvrait le score juste avant la demi-heure de jeu. Sur un ballon mal négocié dans les airs par Da Silva et Nzonzi, le cuir revenait dans les pieds de Ben Yedder qui ajustait d'une frappe soudaine Salin (0-1, 28e).

Truffert héros du Stade Rennais

Au retour des vestiaires, Monaco ratait le break à deux reprises par Ben Yedder une première fois de la tête (57e), puis en touchant du bois seul face à Salin (58e). Deux occasions qui réveillaient les hommes de Julien Stéphan. Bourigeaud voyait sa lourde frappe heurter le montant de Lecomte (65e). Les joueurs rennais poussaient en fin de match et Guirassy bien servi par Traoré voyait sa tête passer juste au-dessus (79e). Fort logiquement, les Bretons égalisaient deux minutes plus tard.

Bien décalé sur la gauche, Truffert distillait un excellent centre pour Nzonzi qui trompait Lecomte de la tête (1-1, 81e). Le Stade Rennais prenait le contrôle des opérations dans le temps additionnel. Suite à un contact entre deux joueurs, le cuir revenait sur Terrier qui remisait pour Truffert dont la frappe surprenait Lecomte (2-1, 90+2). Grâce à ce nouveau succès, les Bretons s'emparaient de la tête de la Ligue 1.

