Le FC Barcelone est en panique pour Jules Koundé !

Arrivé en provenance de Séville à l’été 2022 contre un chèque de 50M d’euros, Jules Koundé est aujourd’hui devenu l’une des références à son poste sous le maillot du FC Barcelone. Défenseur central, replacé en tant que latéral droit, l’international français aux 40 sélections enchaîne, en effet, les prestations de très haute volée. De quoi combler la direction barcelonaise mais également provoquer quelques convoitises…

Ces dernières semaines, la presse anglaise et espagnole rappelaient, à ce titre, que l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux était une cible prioritaire de Chelsea pour le prochain mercato estival. En quête d’un défenseur central, les Blues - qui continuent également de suivre de près le jeune Dean Huijsen - apprécient particulièrement le profil polyvalent du natif de Paris (3 buts et 8 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison).

Chelsea compte bien revenir à la charge !

Conscient de la menace, le FC Barcelone met donc actuellement tout en œuvre pour sécuriser l’avenir de son protégé. Selon les dernières informations de Sport, la direction catalane a ainsi entamé des discussions avec le droitier d’1m80 pour étendre son contrat, qui rappelons-le court actuellement jusqu’en juin 2027. Heureux à Barcelone et après avoir déjà refusé de rejoindre Chelsea, Koundé pourrait-il cette fois-ci se laisser tenter par le challenge londonien ?

Difficile pour l’heure de le dire. Pour autant, si le défenseur de 26 ans fait plus que jamais l’unanimité en Catalogne, une telle opération lui permettrait d’augmenter considérablement ses émoluments tout en ayant la possibilité d’évoluer à la fois en tant que latéral droit mais également comme défenseur central. Un départ qui lui offrirait également le droit de découvrir la Premier League, considérée comme le plus gros championnat au monde. Bref, le Barça a de quoi trembler et s’active donc pour éviter le pire.