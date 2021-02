MU : la L1 n'est pas inférieure à la Premier League pour Edinson Cavani

A 34 ans, Edinson Cavani découvre le quatrième championnat de sa carrière, après la Primera Division uruguayenne, la Serie A italienne et la Ligue 1 française. Et s’il évolue aujourd’hui dans l’un des deux championnats les plus cotés de la planète, la Premier League, El Matador ne sous-estime pas les autres Ligues, y compris la L1.

« Je pense que l’une des choses que j’ai toujours dites à propos du football, c’est que tous les championnats ont des caractéristiques différentes, et ce n’est pas pour ça qu’une Ligue est inférieure à une autre. N'oublions pas que l'un des derniers finalistes de la Ligue des Champions était une équipe française. Donc, pour moi, c'est le football, peu importe où vous jouez, contre qui vous jouez. (…) Pour moi, c'est une compétition, avec des caractéristiques différentes. Je ne vois pas en Angleterre des choses qui sont mieux qu’en France, ou au Portugal. Non, car vous pouvez affronter une équipe du Portugal et perdre. Ensuite, vous pouvez jouer contre une équipe anglaise et gagner. Le football, c'est le football, même si c’est devenu aujourd'hui un très gros business, avec des équipes dépendant de l’argent pour avoir un pouvoir économique, avec le marketing et la visibilité que l'on peut avoir », a-t-il déclaré à ESPN Brasil.