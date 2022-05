La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le 28e bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Alors que l'issue de cet exercice se rapproche à vive allure, le leader est toujours et inlassablement le même. Avec 34 buts en 33 matches et même s'il n'a pas marqué contre Stuttgart (2-2), Robert Lewandowski conserve la première place du classement. Le buteur polonais conserve sept buts d'avance sur son proche poursuivant.

Il s'agit du buteur italien Ciro Immobile, lauréat du classement des top buteurs européens 2020 et qui pourchasse encore le vainqueur de l'édition 2021. Samedi, la Lazio a bien gagné 2-0 contre la Sampdoria mais l'attaquant transalpin est resté muet. Son compteur reste bloqué à 27 buts en 31 matches. Enfin, le podium est complété par Darwin Núñez. Le scénario est identique pour l'attaquant de Benfica qui n'a pas trouvé la faille lors de la défaite 1-0 contre Porto et affiche toujours 26 buts en 28 matches.

Patrik Schick remonte

Des performances dans la finition légèrement supérieures à celle de Karim Benzema qui est quatrième avec 26 buts en 30 matches. Le Français n'a pas pu s'illustrer puisqu'il n'a pas joué lors du derby contre l'Atlético de Madrid (défaite 1-0). La cinquième place revient à l'Allemand Deniz Undav et ses 25 buts en 36 matches. L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise n'a cependant pas marqué hier lors de la défaite 2-0 des siens contre le FC Bruges. Belle remontée pour Patrik Schick qui s'empare de la sixième place. L'attaquant du Bayer Leverkusen qui avait déjà marqué contre l'Eintracht Francfort lundi (2-0) sort d'un doublé contre Hoffenheim (4-2).

Muet contre Troyes (3-2), Kylian Mbappé n'a pas pu faire évoluer son total qui reste donc bloqué à 24 buts en 32 matches. C'est mieux que le huitième Dušan Vlahovic qui enchaîne un troisième match sans marquer et piétine avec 23 buts en 34 matches du côté de la Juventus. Le neuvième rang revient à Jordan Siebatcheu qui n'a pas pu s'illustrer contre Lugano lors d'une défaite 3-1 et dispose d'un bilan de 22 buts en 32 matches. La dixième place revient à Mohamed Salah. Le meilleur buteur de Premier League n'a pas marqué contre Tottenham (1-1) mais dispose de 22 buts en 33 matches. Enfin, Michael Frey qui n'a pas marqué contre Anderlecht lors d'une défaite 4-0 reste bloqué à 22 buts en 36 matches et prend la onzième place.

Juste derrière, la lutte est intense avec Erling Haaland (Borussia Dortmund), Martin Terrier (Stade Rennais) et Wissam Ben Yedder (Monaco) en embuscade avec 21 buts. Derrière, Sébastien Haller (Ajax Amsterdam), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Paul Onuachu (Genk), Heung-min Son (Tottenham) et Mehdi Taremi (FC Porto) affichent 20 buts tandis qu'Anthony Modeste (Cologne), Tarik Tissadouli (La Gantoise), Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) et Lautaro Martinez (Inter Milan) échouent un peu plus loin avec 19 buts. Assan Ceesay (Zurich), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Ricardo Horta (Braga) et Gamid Agalarov (Ufa) sont un peu plus loin avec 18 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 34 buts en 33 matches (2862 minutes)

2) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 27 buts en 31 matches (2716 minutes)

3) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 26 buts en 28 matches (2031 minutes)

4) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 26 buts en 30 matches (2438 minutes)

5) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 25 buts en 36 matches (3166 minutes)

6) Patrik Schick (27 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 24 buts en 26 matches (2013 minutes)

7) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 24 buts en 32 matches (2762 minutes)

8) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 23 buts en 34 matches (2864 minutes)

9) Jordan Siebatcheu (26 ans/Young Boys/États-Unis) - 22 buts en 32 matches (2311 minutes)

10) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 22 buts en 33 matches (2713 minutes)