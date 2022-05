La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le 27e bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme toujours cette saison ou presque, c'est Robert Lewandowski qui trône en tête. Certes défait 3-1 par Mayence avec le Bayern Munich, le Polonais a inscrit un nouveau but. Il affiche un bilan incroyable de 34 buts en 32 matches et continue de maintenir la distance avec la concurrence.

Au deuxième rang, on retrouve l'Italien Ciro Immobile qui remonte tout doucement. Auteur d'un but sur penalty lors de la victoire face à Spezia (4-3), il porte ses statistiques à un solide total de 27 buts en 30 matches. Ce joli podium est complété par Darwin Núñez. Confirmant avec Benfica cette saison, l'Uruguayen a encore fait parler la poudre contre Maritimo (1-0) et comptabilise désormais 26 buts en 27 matches de Liga Bwin.

L'arrivée de Jordan Siebatcheu

Au pied du podium, on retrouve un Français puisque Karim Benzema reste bloqué avec 26 buts en 30 matches. Champion d'Espagne avec le Real Madrid et buteur contre l'Espanyol de Barcelone (4-0), il continue sa très belle saison. Belle surprise de l'exercice, Deniz Undav arrive au cinquième rang avec 25 buts en 35 matches. L'attaquant allemand est resté muet hier contre Antwerp (0-0). En sixième position, on retrouve un second français avec Kylian Mbappé. Dans une forme éclatante en fin de saison, le natif de Bondy a ajouté un doublé contre Strasbourg (3-3) pour être désormais doté de 24 buts en 32 matches.

Juste derrière, on retrouve Dušan Vlahovic à la septième place avec 23 buts en 33 matches. L'attaquant serbe est toutefois resté muet contre Venise (2-1). Auteur d'un penalty victorieux contre Sion, Jordan Siebatcheu poursuit son excellente saison avec ses 22 buts en 31 matches. C'est un peu mieux que Mohamed Salah qui arrive au neuvième rang et n'a pas marqué contre Newcastle (victoire 1-0). Enfin, Michael Frey qui n'a pas marqué contre l'Union Saint-Gilloise (0-0) reste bloqué à 22 buts en 35 matches et prend la dixième place.

Juste derrière, la lutte est intense avec Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Martin Terrier (Stade Rennais) et Wissam Ben Yedder (Monaco) en embuscade avec 21 buts. Derrière, Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) et Mehdi Taremi (FC Porto) affichent 20 buts tandis que Paul Onuachu (Genk), Anthony Modeste (Cologne), Tarik Tissadouli (La Gantoise) et Heung-min Son (Tottenham) échouent un peu plus loin avec 19 buts. Assan Ceesay (Zurich), Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Gamid Agalarov (Ufa) sont un peu plus loin avec 18 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 34 buts en 32 matches (2772 minutes)

2) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 27 buts en 30 matches (2626 minutes)

3) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 26 buts en 27 matches (1941 minutes)

4) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 26 buts en 30 matches (2438 minutes)

5) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 25 buts en 35 matches (3076 minutes)

6) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 24 buts en 32 matches (2762 minutes)

7) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 23 buts en 33 matches (2790 minutes)

8) Jordan Siebatcheu (26 ans/Young Boys/États-Unis) - 22 buts en 31 matches (2277 minutes)

9) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 22 buts en 32 matches (2623 minutes)

10) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 22 buts en 35 matches (2664 minutes)