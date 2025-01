Le RB Leipzig redoute le retour de Timo Werner

Parti à l’hiver 2024 du RB Leipzig pour Tottenham afin de récupérer du temps de jeu, Timo Werner (28 ans) est en difficulté. Si l’an dernier, il avait su retrouver des sensations avec les Spurs (2 buts et 3 passes décisives en 14 matches), il est désormais en délicatesse à l’image de son équipe de Tottenham puisqu’il compte seulement 1 but et 3 passes décisives en 23 matches et n’a d’ailleurs pas trouvé le chemin des filets en Premier League.

Prêté jusqu’à la fin de la saison, il pourrait ne pas être conservé par le club londonien si ce dernier n’active pas l’option d’achat de 12 millions d’euros. Une tendance que confirme Bild dans ses colonnes. Le média explique que le RB Leipzig craint un retour de Timo Werner cet été à l’issue de son bail en Angleterre. Une situation pas évidente pour les Saxons qui sont échaudés par les 10 millions d’euros de salaire annuel du joueur.