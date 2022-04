Sylvain Ripoll encense Ibrahima Konaté

La suite après cette publicité

Interviewé ce samedi par le journal L’Équipe, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs n’a pas tari d’éloges sur le défenseur central de Liverpool Ibrahima Konaté. L’international Espoir français de 22 ans est un vrai leader selon le sélectionneur national. «C’est un compétiteur hors pair. Il a une très grande personnalité. Nous avons travaillé plusieurs années ensemble, et donc eu l’occasion d’échanger longuement. C’est un garçon d’une très grande richesse. L’une de mes plus belles rencontres en tant que sélectionneur. Même en étant l’un des plus jeunes, au tout début, c’était l’un des premiers à prendre la parole. Et quelqu’un comme lui n’a même pas forcément besoin de parler. Il dégage beaucoup par sa seule présence. Je me souviens d’un match à l’Euro 2021. On perd le premier match (0-1 face au Danemark). Sur le deuxième (2-0 contre la Russie), il commence. Il sortait d’une longue période sans jouer. Je savais ce que ce match représentait pour lui. Il a amené tout de suite de la révolte. Il a une telle force de caractère... C’est quelqu’un de très costaud face à la pression. Sa période sans jouer l’a fait évoluer, aussi. Il a appris beaucoup de choses sur la sincérité de certaines relations. Il s’est senti parfois déconcerté. Ça a été difficile pour lui mais il a une telle force de caractère qu’il a su rebondir », a expliqué Ripoll.

Le coach français a également évoqué le style du défenseur central des Reds qui est selon lui un vrai défenseur moderne même s’il a encore une marge de progression dans certains domaines. « C’est le prototype du défenseur de haut niveau. C’est un joueur qui a des capacités athlétiques hors norme. En termes de puissance, de vitesse. À un moment, à Leipzig, ils savaient que par sa vitesse, Ibrahima pouvait rattraper des coups. Donc il était peut-être moins précis tactiquement. Là-dessus, il a évolué. Il a encore gagné en précision. Balle au pied, c’est quelqu’un de très à l’aise. Il amène de la percussion, a un jeu long précis, il peut jouer à une touche. Il a sans doute encore des choses à gagner sur le plan tactique. Sur quand sortir, sur l’orientation du corps, et sur une notion importante : quand est-ce qu’on peut prendre des risques ? » a déclaré le sélectionneur tricolore. Cette saison, Konaté a disputé 22 matches avec Liverpool, marqué trois buts et délivré une passe décisive.