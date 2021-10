Bayern Munich : la prison aurait ruiné la carrière de Lucas Hernandez

Dans un entretien accordé à Marca, Mauricio Gonzalez, avocat du défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez, s'est prononcé sur l'appel accepté par la justice espagnole concernant un non-respect d'une mesure d'éloignement, passable de six mois d'emprisonnement : «Je suis surpris qu’il soit souligné que Lucas a évité la prison. Le Tribunal supérieur de justice de Madrid a annulé une décision injuste contre mon client qui impliquait son entrée en prison. Nous avons gardé le silence devant tous les commentaires, mais les informations véridiques de la procédure n’ont pas été traitées. La première contre-vérité est que Lucas n’a pas purgé la peine imposée et c’est faux. Il a purgé sa peine de 31 jours au bénéfice de la communauté en collaborant avec une association en 2017. Cette peine n’est pas, à ce jour, inscrite au casier judiciaire.»

Toujours dans les colonnes du quotidien espagnol, l'avocat du champion du Monde 2018 a même avoué qu'une peine prononcée à l'égard de son client aurait pu briser sa carrière : «Cela aurait dû être fait de toute urgence parce que cela a entraîné la privation de la liberté de mon client. Il aurait pu arriver que Lucas aille en prison et que, six mois plus tard, le Tribunal supérieur de justice de Madrid, comme cela a été le cas, se prononce contre. Ce passage en prison aurait détruit la carrière professionnelle de Lucas, ainsi que sa vie personnelle. Il était donc justifié que les trois magistrats de la section 26 de l’Audiencia Provincial suspendent d’urgence la peine un jour avant l’incarcération prononcée par le juge.»