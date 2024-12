PSG : l’annonce folle de Luis Enrique sur la concurrence entre Donnarumma et Safonov

Quatre jours après la défaite face au Bayern Munich lors de la 5e journée de la Ligue des Champions (0-1), le Paris Saint-Germain s’est manqué et a concédé le nul contre le FC Nantes, au Parc des Princes (1-1). Les Canaris ont profité de la maladresse des Parisiens face au but pour égaliser en fin de match. Mais en plus de cela, Gianluigi Donnarumma faisait son retour dans les cages parisiennes, à l’heure où la concurrence fait rage avec Matvey Safonov (25 ans), auteur d’une prestation en demi-teinte contre le Bayern.

Crédité de la note de 5,5/10 par notre rédaction, le gardien italien a rendu une copie satisfaisante, mais pas assez flamboyante pour enterrer le débat avec son collègue russe puisqu’il a encaissé un but sur l’un des deux seuls tirs cadrés du FC Nantes. Et au sortir de cette rencontre, Luis Enrique a fait une nouvelle révélation sur la concurrence entre les trois gardiens… Arnau Tenas compris. «J’ai trois bons gardiens. Il faut s’habituer à être prêt à donner le meilleur de soi-même. Et je crois que les trois en sont capables», a-t-il d’abord confié.

Luis Enrique relance la concurrence

Avant d’annoncer que la hiérarchie des gardiens de but était officiellement chamboulée au PSG. «On n’a pas encore vu Arnau Tenas jusqu’à présent. Mais tant Safonov que Donnarumma, je les veux à 100%, et ils sont préparés comme les autres joueurs. Il ne se passe rien quand on change de gardien. Aujourd’hui, je ne considère pas qu’il y a un gardien au-dessus des autres. Je veux qu’ils soient tous préparés», a affirmé le technicien parisien, en conférence de presse.

Une annonce forte alors que le PSG doit enchaîner vendredi prochain, à Auxerre, puis le mardi suivant, pour la sixième journée de Ligue des Champions à Salzbourg, où le PSG n’aura pas le droit à l’erreur pour sa survie dans la compétition européenne. Reste à savoir comment évoluera la concurrence entre les deux portiers d’ici là, alors que cet événement pourrait chambouler l’avenir de Donnarumma et le forcer à partir, lui qui était pourtant parti pour prolonger.