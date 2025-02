Côme : l’aventure de Dele Alli tourne déjà au fiasco

Le miracle aura-t-il bien lieu ? On peut sérieusement commencer à en douter. Voir Dele Alli retrouver un club professionnel tenait déjà quelque chose de l’ordre du divin. Sans contrat depuis juillet dernier et la fin de sa période à Everton, le milieu de terrain anglais a réussi à convaincre Côme de le relancer lors du dernier mercato. Après deux semaines d’essai, il a paraphé un bail d’un an et demi avec la possibilité de prolonger d’une saison supplémentaire. «Le club reconnaît son talent exceptionnel et est ravi de l’accueillir dans l’équipe» annonçait le communiqué le 19 janvier.

Le pari est osé, il faut le reconnaître, mais qui ne tente rien n’a rien, devait estimer Cesc Fabregas. Poussé par les moyens plutôt importants de sa direction, l’entraîneur espère relancer celui qui a tout de même porté le maillot des Three Lions à 37 reprises (3 buts), jusqu’à devenir un élément important de Gareth Southgate entre l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018. Sauf qu’Alli s’est complètement perdu en route enchaînant les galères à Tottenham où il s’était révélé au plus haut niveau, puis à Everton et Besiktas, rongé par ses démons intérieurs. La fin de carrière était même proche.

Fabregas croit en lui

Le milieu a puisé de l’énergie pour retrouver de la motivation. Mais cette fois, les blessures (aine, hanche, fatigue musculaire) ont entravé son retour à la compétition. Son dernier match remonte à février 2023, il y a tout juste deux ans. Le coup de fil de Côme à la fin d’année dernière apparaît donc la carte de la dernière chance. «Il travaille en dehors du terrain pour le moment. Je ne veux pas lui mettre de pression supplémentaire, il n’a pas joué depuis des mois» détaillait cette semaine Cesc Fagregas en conférence de presse. Il affichait toutefois un visage plus pessimiste pour la suite.

À en croire les propos de l’entraîneur de 37 ans, le retour à la compétition de Dele Alli semble franchement hypothétique. «À partir de lundi, il sera en pleine capacité d’être avec le groupe, après le travail personnalisé des dernières semaines mais il a besoin de temps. Je lui ai parlé et j’ai été clair avec lui, nous sommes là pour l’aider. Nous croyons que nous pouvons le faire» poursuit le champion du monde 2010 avant de quasiment tirer une croix sur le reste de la saison pour un élément qu’il qualifie pourtant de «merveilleux». Selon lui, l’Anglais ne sera pas de retour sur les pelouses avant un très long moment.

Une préparation bien plus chaotique que prévu

«Il faut de la patience pour le revoir sur le terrain. Je vous demande de rester calme, s’il vous plaît. Les derniers mois seront mis à profit pour le remettre en forme pour la saison prochaine.» Les mots sont clairs. Malgré sa signature cet hiver, Dele Alli n’est pas du tout prêt. Il risque de devoir attendre l’été et une préparation complète. Les objectifs sont déjà revus à la baisse pour un club qui se disait «convaincu que le joueur apportera une contribution significative sur le terrain.» Les miracles de la science seront d’un grand secours, au moins que cela nécessite l’intervention d’une main invisible.