Japon - Costa Rica : les compositions officielles

Peut-être un qualifié et un éliminé à la fin de cette rencontre ! Après sa victoire surprise contre l'Allemagne (2-1), le Japon peut assurer sa qualification avec un succès contre le Costa Rica (match à suivre en direct sur FM) qui lui risque déjà l'élimination après s'être fait étrillé par l'Espagne (7-0). Avec une victoire ce dimanche matin à 11h au stade Ahmed bin Ali, les Nippons peuvent s'offrir potentiellement une finale contre l'Espagne pour la première place du groupe (si l'Espagne l'emporte aussi ce soir contre l'Allemagne). Les Costa Riciens n'ont eux plus le droit à l'erreur contre une équipe qu'ils n'ont jamais battu en quatre affrontements. Trois victoires japonaises pour un match nul, tous en matchs amicaux, premier duel entre ces deux nations en Coupe du Monde.

Pour s'assurer une qualification en huitièmes de finale, Hajime Moriyasu change la moitié de son onze. En défense, Sakai laisse sa place à Yamane. De son côté Tanaka est remplacé par Morita aux côtés d'Endo dans le milieu. Le secteur offensif est retravaillé avec la sortie de Kubo, Ito et Maeda pour Doan, Soma et Ueda dans le 4-2-3-1 mis en place par le coach japonais. De son côté, pour éviter l'élimination Luis Suarez effectue, lui, deux changements. Le latéral droit Waston remplace Martinez et sur le côté gauche du milieu Torres prend la place de Bennette. Le double pivot Borges-Tejeda est toujours là, et Joël Campbell aussi devant.

Les compositions d'équipes

Japon : Gonda - Yamane, Itakura, Yoshida (cap.), Nagatomo - Endo, Morita - Soma, Kamada, Doan - Ueda.

Costa Rica : Navas (cap.) - Waston, Calvo, Duarte, Ovieda - Fuller, Tejeda, Borges, Torres - Campbell, Contreras.

