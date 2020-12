Borussia Dortmund : le gros coup de gueule de Mats Hummels

Le Borussia Dortmund a réalisé une très mauvaise opération vendredi en ouverture de la 13e journée de Bundesliga. En déplacement sur le terrain de l'Union Berlin, le BvB s'est à nouveau incliné (2-1) et voit ses chances de titre en fin de saison s'éloigner à nouveau. De quoi agacer fortement Mats Hummels qui a fait part de sa colère à la fin de la rencontre. D'après le défenseur central de 32 ans, impliqué sur le second but des Berlinois, son équipe manque clairement de rage de vaincre et de concentration

«Cela a à voir avec la volonté de remporter le match, c’est comme contre Cologne. Je ne comprends pas comment cela peut arriver. Nous sommes responsables de nos propres défaites. Nous avons fait deux grosses erreurs, ça fait deux matches de Bundesliga que nous perdons sur des coups de pied arrêtés, c'est une catastrophe. Nous nous tirons une balle dans le pied. Laisser un attaquant adverse aussi libre au deuxième poteau, c'est impardonnable» a lâché le joueur au micro de DAZN. Les prochains jours vont être tendus dans le vestiaire.