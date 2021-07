LIVE : le PSG ouvre le score face à Chambly grâce à Icardi

24' | le PSG ne réalise pas un grand début de rencontre mais a tout de même réussi à ouvrir le score sur sa première situation de but. Une erreur de relance offre même un nouveau corner aux protégés de Pochettino.

21' | Icardi prend Sourzac à contre pied et ouvre le score. ça fait 1-0 en faveur du PSG !

20' | Penalty pour le PSG ! ballon par dessus la défense de Fadiga pour Gharbi, qui est bousculé dans le dos et s'effondre. L'arbitre siffle la faute.

17' | Chambly a du mal à développer son jeu durant ce premier quart d'heure mais n'a pas non plus subi d'occasion. Ils tiennent bon pour le moment.

15' | Simons se distingue dans ce début de match. Omniprésent au milieu, il attire tous les ballons et n'hésite pas à aller se proposer vers l'avant. Il commet même une petite faute en allant au pressing. Chambly peut se relancer.

13' | second corner pour le PSG. Il est joué rapidement à deux entre Simons et Gharbi. Après un long centre au second poteau remis par Bitshiabu, Alloh et Fadiga s'essayent à la frappe. C'est contré par deux fois.

11' | contact un peu dur entre Heinry et Fadiga dans le camp camblysien. Le Parisien reste un peu au sol et a perdu sa chaussure.

09' | offensive parisienne côté droit après que Simons ait réussi à décaler Alloh. c'est un premier corner dans cette partie mais il est mal exécuté par le jeune milieu de terrain néerlandais.

07' | pour le moment, le PSG tente de mettre du rythme, sans parvenir à enchaîner dans le camp adverse. Icardi est pour le moment introuvable.

05' | légère alerte dans la défense parisienne. Petkovic est lancé dans la profondeur mais le jeune Bitshiabu veille et peut dégager.

03' | c'est Gana Gueye qui porte le brassard de capitaine, comme face au Mans. Dans ces premiers instants, ce sont les joueurs de la capitale qui contrôlent le ballon.

01' | Le PSG a donné le coup d'envoi de ce match.

Coup d'envoi du match !

10h55 : la composition de Chambly a fini par nous parvenir. Il s'agit d'un 3-5-2 : Sourzac - Doremus, Karamoko, Camelo, Dauchy, Pierre-Charles - Beaulieu, Doucouré, Heinry – Petkovic, Sow

10h50 : bon nombres d'internationaux sont toujours en vacances après avoir disputé l'Euro et la Copa America comme Danilo, Donnarumma, Verratti, Wijnaldum, Sarabia, Kimpembe, Mbappé, Di Maria, Paredes, Marquinhos et Neymar.

10h45 : les joueurs sont à l'échauffement. Le coup d'envoi doit être donné à 11h au centre Ooredoo.

10h40 : la composition du PSG est tombée. Le PSG se présente avec Navas, Kehrer, Gueye et Icardi dans le onze de départ. Ils sont accompagnés des jeunes Bitshiabu, Simons, Gharbi ou encore Fadiga.

La composition du PSG : Navas - Alloh, Kerher, Bitshiabu, Bitumazala - Gana, Simons, Fadiga - Gharbi, Icardi, Fressange

10h35 : 3 jours après un premier succès face à Le Mans (4-0), les joueurs de la capitale rencontrent un nouveau club voisin, et pensionnaire de National. Chambly a terminé 19e de Ligue 2 en mai dernier et descend de division.

10h30 : bonjour et bienvenue sur le live de ce match amical opposant le PSG à Chambly, seconde rencontre de préparation pour les Franciliens.