Premier League : Manchester City cartonne Southampton avec un doublé d’Haaland

Après une belle victoire contre Liverpool la semaine dernière (4-1) et à quelques jours du quart de finale de Ligue des Champions décisif contre le Bayern Munich, Manchester City se déplaçait à Southampton, lanterne rouge de Premier League. Avec le retour d’Haaland, Pep Guardiola devait faire un bon résultat pour éviter d’être distancé par le leader Arsenal dans ce sprint final. Mais malgré le score large, les Skyblues ont eu plus de mal que prévu à se défaire du piège des Saints.

Très bon en ce moment avec City, Grealish s’offrait la première occasion de la rencontre, mais Bazunu réalisait un grand arrêt (6e). Puis, les Cityzens se sont heurtés au bloc de Southampton, très bien organisé. Manchester City aura eu du mal à se créer des occasions et le trio Mahrez-Haaland-Grealish peinait à se montrer dans la surface. Au contraire, l’ex-Rennais Sulemana posait plus de problème à la défense des Skyblues (21e et 31e). Mais Southampton ne parvenait pas à concrétiser et l’a payé cher.

Car il n’aura fallu qu’une véritable occasion à Haaland pour ouvrir le score, de la tête et juste avant la pause (1-0, 45e). La seconde période était ensuite plus maîtrisée par les Cityzens, libérés après le but marqué au meilleur des moments. Gündogan voyait sa frappe enroulée passer juste à côté de la lucarne de Bazunu (51e), mais il faudra une superbe passe de De Bruyne - encore décisif sur les deux buts aujourd’hui - vers Grealish. En deux temps après un premier arrêt de Bazunu, l’attaquant anglais faisait le break (2-0, 58e).

En toute maîtrise durant la fin de match, Haaland s’offrait un doublé, d’un ciseau exceptionnel (3-0, 68e). Avant un penalty transformé par Alvarez pour clouer la partie (4-1, 76e). Manchester City s’imposait alors pour revenir à cinq points d’Arsenal, toujours leader de PL. Mais les hommes de Pep Guardiola doivent maintenant avoir la tête à la Ligue des Champions et ce choc contre le Bayern Munich, plus que décisif pour la saison des Skyblues. Pour les Saints, qui ont réduit le score grâce à l’ex-Bordelais Mara (3-1, 72e) rien ne va avec cette nouvelle défaite qui les oblige à rester derniers, à huit journées de la fin.